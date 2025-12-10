Eileen Higgins rompe dominio republicano y se convierte en primera alcaldesa demócrata de Miami en casi tres décadas

Vídeos relacionados:

La demócrata Eileen Higgins ha hecho historia al convertirse en la primera mujer y primera alcaldesa demócrata de Miami en casi 30 años, según los resultados confirmados por The Associated Press.

Su victoria frente al republicano Emilio González, respaldado por el presidente Donald Trump, marca un giro político significativo en el sur de Florida, una región considerada bastión conservador en los últimos años.

Con el 99 % de los votos contabilizados, Higgins superó a González por un margen de 19 puntos porcentuales, poniendo fin a una hegemonía republicana que se extendía desde finales de los años noventa.

La excomisionada del condado de Miami-Dade, de 61 años, asumirá un cargo oficialmente no partidista, pero que históricamente ha reflejado el pulso político del condado más poblado del estado.

Una victoria simbólica para los demócratas

“Con su triunfo esta noche, Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de Miami, la primera mujer en la historia de la ciudad y la primera demócrata en casi tres décadas elegida para el cargo”, celebró el Partido Demócrata en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El resultado, interpretado como un impulso para los demócratas en vísperas de las elecciones intermedias de 2026, ha generado optimismo en el partido tras las recientes victorias en New Jersey y Virginia, y su mejora en varios distritos tradicionalmente republicanos.

“El resultado de esta noche es otra señal de advertencia para los republicanos: los votantes están hartos de una agenda desconectada que encarece la vida de las familias”, afirmó Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata.

Un nuevo rostro para una ciudad diversa

Durante la campaña, Higgins se presentó como una defensora de la vivienda asequible y de una política migratoria “más humana”.

En una ciudad de mayoría hispana, denunció el endurecimiento de las medidas migratorias promovidas por el gobierno de Trump y criticó las condiciones del centro de detención de inmigrantes Krome, al que calificó de “inhumano”.

“Estamos enfrentando una retórica deshumanizante y cruel, especialmente hacia las comunidades inmigrantes”, declaró Higgins tras su discurso de victoria. “Los residentes de Miami estaban listos para dejar atrás ese capítulo”.

González, exadministrador municipal y aliado de Trump, reconoció la derrota y felicitó a su rival, aunque advirtió que “Miami necesita crecer con equilibrio, no con torres disfrazadas de vivienda asequible”.

De “La Gringa” a alcaldesa

Higgins, que habla español con fluidez, ha representado durante siete años un distrito que incluye La Pequeña Habana, donde predomina la comunidad cubana conservadora.

En sus primeros años de carrera política se presentó con el apodo de “La Gringa”, como una forma de acercarse a los votantes hispanos.

“Soy gringa, ¿qué voy a hacer? Negarlo no tendría sentido”, dijo entre risas en una entrevista con AP, destacando su voluntad de tender puentes entre comunidades.

Desafíos inmediatos y contexto político

La nueva alcaldesa asumirá el cargo en medio de un debate legal sobre la futura biblioteca presidencial de Trump, que se planea construir en terrenos del Miami Dade College.

La institución ha sido demandada por supuestamente violar la ley de Gobierno abierto de Florida, y un juez ha bloqueado temporalmente la cesión del terreno.

Aunque el puesto de alcalde de la ciudad de Miami tiene un poder formal limitado, su visibilidad lo convierte en una plataforma política de peso. El actual alcalde saliente, Francis Suárez, intentó usarlo como trampolín hacia una candidatura presidencial en 2023, que abandonó a los pocos meses.

Higgins compartirá protagonismo con Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, también demócrata, quien gobierna un territorio mucho más amplio que incluye la ciudad de Miami y supervisa asuntos clave como el transporte, la vivienda y la respuesta ante emergencias.

Aunque ambos cargos son oficialmente no partidistas, su coincidencia en el poder representa un momento inédito de liderazgo femenino y demócrata en el sur de Florida, algo impensable hace apenas una década.

Para los analistas, la victoria de Higgins podría ser una señal de reconfiguración política en Miami-Dade, un condado que en 2024 votó mayoritariamente por Trump, convirtiéndolo en el primer republicano en ganarlo desde 1988.

Un mensaje al electorado hispano

El triunfo de Higgins también reabre el debate sobre el voto hispano en Florida. La congresista republicana María Elvira Salazar reconoció recientemente que los latinos “no están garantizados para ningún partido”, advirtiendo que “los hispanos se casaron con Trump, pero solo están saliendo con el Partido Republicano”.

Higgins ha prometido gobernar “para todos los miamenses”, priorizando la transparencia, la vivienda y la justicia social. “Este es un momento para unirnos, escuchar y reconstruir la confianza en nuestra ciudad”, dijo ante cientos de simpatizantes que celebraron su victoria en el centro de Miami.

Su elección no solo marca el inicio de una nueva etapa política, sino que también simboliza un cambio generacional y de liderazgo en una de las ciudades más emblemáticas del país.

“El cambio está aquí. Está recorriendo la nación, y ahora también está recorriendo Florida”, resumió David Jolly, candidato demócrata a la gobernación del estado.

Con su llegada al Ayuntamiento, Eileen Higgins inaugura un nuevo ciclo político en Miami, en un momento en que los demócratas buscan recuperar terreno en un estado que, hasta ahora, parecía inquebrantablemente rojo.