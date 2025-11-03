Ciudades de Florida donde se celebrarán elecciones este 4 de noviembre

Una mujer acude a votar en un colegio electoral del sur de Florida (Imagen de Referencia)

Aunque no se trata de una elección presidencial ni de medio término, varios condados y ciudades de Florida celebrarán este martes 4 de noviembre comicios locales para elegir alcaldes, concejales y otros representantes municipales.

Según reportes de USA Today y WESH, los colegios electorales en Florida abrirán desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Todos los votantes que estén en fila a la hora del cierre podrán ejercer su derecho al voto.

Ciudades y condados con elecciones

Entre los lugares donde se celebrarán elecciones figuran:

Condado de Miami-Dade: se elegirán representantes para la Junta de Comisionados de Miami (distritos 3 y 5), además del alcalde de la ciudad de Miami y miembros del Concejo de Homestead (puestos 1 y 5).

se elegirán representantes para la Junta de Comisionados de Miami (distritos 3 y 5), además del alcalde de la ciudad de Miami y miembros del Concejo de Homestead (puestos 1 y 5). Condado de Orange: votaciones para el Concejo Municipal de Orlando, en los distritos 1, 3 y 5.

votaciones para el Concejo Municipal de Orlando, en los distritos 1, 3 y 5. Condado de Polk: elecciones en Auburndale, Fort Meade, Lakeland (donde también se elige alcalde) y Winter Haven, con varios asientos del concejo en disputa.

elecciones en Auburndale, Fort Meade, Lakeland (donde también se elige alcalde) y Winter Haven, con varios asientos del concejo en disputa. Condado de Brevard: puestos en el Concejo de Indialantic y la Comisión de Melbourne Beach, además de un referendo sobre la construcción de nuevas canchas de pickleball.

puestos en el Concejo de Indialantic y la Comisión de Melbourne Beach, además de un referendo sobre la construcción de nuevas canchas de pickleball. Condado de Lake: elecciones en Clermont, Groveland, Mascotte, Montverde y Tavares.

elecciones en Clermont, Groveland, Mascotte, Montverde y Tavares. Condado de Volusia: se elegirá el alcalde de Lake Helen y un comisionado del distrito 3.

se elegirá el alcalde de Lake Helen y un comisionado del distrito 3. También habrá comicios en Manatee, Martin, Lee, Charlotte, Madison, Monroe y St. Lucie, entre otros.

Concluyó la primera fase de comicios locales al sur de Florida

Según datos citados por Telemundo 51, alrededor de 40,000 personas emitieron su voto de manera anticipada en Miami, Miami Beach, Hialeah y Homestead, en el condado de Miami-Dade, lo que equivale apenas a un 11,8% del total de 337,000 votantes registrados.

Miami: de 174,462 electores, se contabilizaron 20,132 votos, de los cuales 12,005 fueron por correo y 8,127 en persona.

de 174,462 electores, se contabilizaron 20,132 votos, de los cuales 12,005 fueron por correo y 8,127 en persona. Hialeah: de 90,167 votantes, participaron 9,044, con 5,082 sufragios por correo y 3,962 presenciales.

de 90,167 votantes, participaron 9,044, con 5,082 sufragios por correo y 3,962 presenciales. Miami Beach: registró 9,302 votos de un total de 42,114 electores habilitados (4,383 por correo y 4,929 anticipados).

registró 9,302 votos de un total de 42,114 electores habilitados (4,383 por correo y 4,929 anticipados). Homestead: mostró la menor participación, con 1,407 votos emitidos de 30,254 posibles (1,018 por correo y 389 anticipados).

Las autoridades locales confían en que el día de la elección logre aumentar la participación ciudadana. Los comicios de este martes serán decisivos para definir a los alcaldes y concejales que marcarán el rumbo de las políticas locales en temas como vivienda, seguridad, transporte y servicios públicos.

Qué deben llevar los votantes

Las autoridades recordaron que para votar es necesario presentar una identificación con foto y firma. Se aceptan licencias de conducir, pasaportes estadounidenses, tarjetas de estudiante, de veterano o de empleado público, entre otras.

No es obligatorio llevar la tarjeta de registro electoral si el votante está inscrito y puede mostrar una identificación válida.

Quienes no puedan presentar una identificación podrán emitir un voto provisional, que será contabilizado si la firma coincide con la registrada oficialmente.

Aunque la atención nacional se centra, normalmente, en las elecciones presidenciales, estos comicios locales definirán a líderes que influyen directamente en la vida cotidiana, que va desde el manejo de presupuestos municipales hasta temas como seguridad, transporte y espacios públicos.

Las elecciones de este 4 de noviembre son, por tanto, una oportunidad para que los residentes, entre ellos miles de cubanos naturalizados o residentes en Florida, participen activamente en el rumbo de sus comunidades.