Hialeah elige su futuro: Quiénes son los candidatos a alcalde y qué proponen

Tras la renuncia del alcalde Esteban Bovo Jr., la concejal Jacqueline García-Roves se convirtió en alcaldesa interina de Hialeah, marcando un hito histórico al ser la primera mujer en asumir ese cargo en los 100 años de existencia de la ciudad.

Ahora, la ciudad encara una elección especial con cinco aspirantes —encabezados por Jacqueline García-Roves— que prometen enfrentar dos urgencias recurrentes: el alto costo del agua y alcantarillado y la asequibilidad.

El tablero cambió cuando René García, entonces favorito, se retiró y respaldó a García-Roves; otro aspirante quedó fuera por no tener la residencia, como recuerda un artículo de Verónica Egui Brito para El Nuevo Herald.

Acá presentamos los actuales candidatos a la alcaldía que contenderán por el puesto el martes 4 de noviembre.

Jacqueline García-Roves

Presidenta del Concejo en 2024 y alcaldesa interina por línea de sucesión. García-Roves se presenta como la única con un plan detallado en marcha para bajar el costo del agua y alcantarillado.

Alega haber eliminado la tarifa de franquicia del agua, con un ahorro anual de 3,7 millones de dólares para los residentes. Promete reducir impuestos sin tocar seguridad pública y mejorar servicios.

En campaña reportó 69,200 dólares (abril–junio), con apoyo de los sectores inmobiliario, entretenimiento, restaurantes y servicios legales. De raíces locales —hija del asesor político Bernardo García-Roves—, recalca su oposición, como vice del concejo, al bono de 2,500 millones del condado.

"Entiendo perfectamente los desafíos que enfrentan las familias de Hialeah. He demostrado mi compromiso de abordarlos de frente (...) También estoy totalmente enfocada en reducir los impuestos, sin sacrificar la seguridad pública, y en mejorar los servicios", expresó al medio Miami Herald.

Jesús Tundidor

Concejal desde 2019, fue visto como heredero natural de Bovo hasta la irrupción/retirada de René García.

Recaudó más de 280,000 dólares, muy por encima del resto, con fuerte respaldo de inmobiliarias, construcción y hospitalidad.

Presidió un grupo de trabajo de vivienda asequible para aumentar unidades de bajo costo en nuevos desarrollos y exhibe trayectoria técnica: ex vicepresidente de Zonificación y Planificación, licenciatura en Ciencias Políticas y MBA (FIU).

Trabaja como director de operaciones en el sector salud. Su perfil combina ascenso político y apoyos empresariales.

Bryan Calvo

Exconcejal (el más joven en la historia de Hialeah, electo a los 23), se presenta como alternativa al “aparato”.

Propone reducir la burocracia, eliminar pensiones públicas y bajar las facturas del agua. Como concejal impulsó medidores electrónicos y eliminar la tarifa de franquicia (entonces rechazado; luego suspendida por Bovo por 3,8 millones).

En esta contienda declaró 14,000 dólares recaudados y 49,000 en préstamos personales para su campaña.

Abogado por la FIU, licenciado en Gobierno en Harvard con certificación en italiano, promete recortar despilfarro, combatir la corrupción y “poner a los residentes primero”.

"Las familias de Hialeah pagan demasiado y reciben muy poco. Las facturas del agua son altísimas, los impuestos siguen subiendo y los servicios son deficientes. El problema más urgente es la asequibilidad, y traeré un alivio real reduciendo el desperdicio y priorizando a los residentes", declaró a Miami Herald.

Bernardino “Benny” Rodríguez

Empresario y servidor público de larga data, propone revitalizar la economía recuperando industrias clave, auditorías estrictas, transparencia y tolerancia cero con el crimen.

Promete no cobrar salario si es electo y crear programas de becas para estudiantes destacados.

Egresado del Miami Dade College, encuadra su campaña en “crecimiento inteligente y sostenible”.

Marc Anthony Salvat

Agente inmobiliario e influencer, de 31 años, centra su oferta en reducir tarifas de agua y alcantarillado, bajar impuestos a la propiedad sin afectar los servicios, promover vivienda asequible y legalizar “efficiencies” que cumplan el código de la ciudad.

Asegura que no es político ni busca salario o pensión, y dice enfocarse en “la próxima generación” más que en “las próximas elecciones”.

"Mi propuesta es mantener más dinero en los bolsillos de los residentes y proteger el sueño americano en la ciudad de Hialeah. Como no soy político, no le debo favores políticos a nadie, ni me interesa un salario ni una pensión", comentó también a Miami Herald.

El resultado definirá cómo y con quién se afrontan las facturas del agua, la vivienda y la gestión del día a día en la segunda ciudad más poblada de Miami-Dade.

Hialeah cumple 100 años de fundada en 2025. Es la segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade.

Tiene más de 221 mil habitantes, y cuenta con un presupuesto de 485 millones de dólares. Su modelo de gobierno responde a un sistema de alcaldía fuerte, donde el ejecutivo concentra gran parte del poder administrativo.

