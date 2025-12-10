Presidente del Comité Nobel señala a Cuba, Rusia e Irán como pilares del régimen de Maduro

Vídeos relacionados:

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, afirmó este martes en Oslo que detrás del régimen de Nicolás Maduro se encuentran Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, a quienes responsabilizó de sostener una de las dictaduras más brutales de América Latina.

El discurso fue pronunciado durante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo asistir a la ceremonia y delegó en su hija, Ana Corina Sosa, la lectura de su discurso en representación suya.

Frydnes denunció que el régimen chavista “aprendió de otros autoritarismos” y que sus aliados internacionales proveen a Caracas de “armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica”, fortaleciendo así una estructura represiva que ha sumido a Venezuela “en una profunda crisis humanitaria y moral”.

El dirigente noruego describió con crudeza las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, incluyendo torturas a menores, desapariciones forzadas y la persecución sistemática de la disidencia.

Afirmó que los crímenes documentados por Naciones Unidas “constituyen delitos de lesa humanidad” y exigió a Maduro aceptar los resultados electorales y renunciar al poder.

El Comité Nobel también elogió la resistencia pacífica del pueblo venezolano y subrayó que la democracia es “el instrumento más eficaz para garantizar la paz”.

“La violencia no proviene de los activistas democráticos, sino de quienes se aferran al poder”, dijo Frydnes, en clara alusión al usurpador del gobierno venezolano.

El mensaje del presidente del Comité representa una condena frontal al eje de apoyo internacional que sostiene a Caracas, con mención directa a La Habana, cuya asesoría en inteligencia y represión ha sido señalada por diversas organizaciones como un factor clave en la supervivencia del régimen chavista.

La entrega del Nobel a María Corina Machado simboliza el reconocimiento mundial a la lucha democrática en Venezuela y, al mismo tiempo, una advertencia a los aliados de Maduro —entre ellos Cuba— sobre la creciente presión internacional contra las dictaduras que atentan contra los derechos humanos y la libertad en América Latina.