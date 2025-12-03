María Corina Machado agradece el compromiso de María Elvira con la causa venezolana

Vídeos relacionados:

La líder opositora María Corina Machado agradeció este miércoles el apoyo de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, a quien definió como una “aliada crucial en la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela”.

“Querida @MaElviraSalazar, gracias por ser una aliada tan crucial en esta lucha. Tu compromiso con la democracia y la libertad ha sido vital, y el pueblo venezolano ha visto cómo has estado hombro a hombro con nosotros. Es un honor que nos acompañes en Oslo en este día tan significativo para Venezuela y toda la región. Nuestro más profundo agradecimiento.”, escribió Machado en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar respondió con emoción, calificando a Machado como “la mujer más valiente del hemisferio” y anunciando que la acompañará en Oslo, Noruega, la próxima semana, donde la opositora recibirá el Premio Nobel de la Paz.

“Me siento profundamente honrada de anunciar que @MariaCorinaYA, la mujer más valiente del hemisferio, me ha invitado a acompañarla en Oslo, Noruega, cuando haga historia al recibir su Premio Nobel”, posteó la congresista, quien ha sido atacada por el régimen chavista que la acusa de vínculos con el narcotráfico.

“Este es un momento monumental para que el mundo vea lo que ella y el pueblo venezolano han soportado frente al régimen horroroso de Maduro. Ha luchado con verdad y fe, y estoy profundamente agradecida por la oportunidad de estar a su lado”, señaló.

El viaje a Oslo marca un momento histórico para la oposición venezolana, que ve en eluna reivindicación simbólica de dos décadas de lucha pacífica contra la dictadura dey el legado autoritario del chavismo.

La presencia de María Elvira Salazar en la ceremonia ha sido celebrada por sectores de la diáspora venezolana y cubana en Estados Unidos, que ven en la alianza entre ambas figuras una defensa compartida de la libertad en América Latina.

Machado, líder del movimiento Vente Venezuela, ha encabezado durante años una férrea resistencia civil frente al régimen de Maduro, denunciando corrupción, represión y violaciones de derechos humanos.