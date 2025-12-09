María Corina Machado no logra llegar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

Vídeos relacionados:

La opositora venezolana María Corina Machado no ha conseguido llegar a Oslo en la víspera de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, un movimiento que mantiene en suspenso a su familia, a la diáspora venezolana y a la comunidad internacional.

El Instituto Nobel de Noruega confirmó este martes que la rueda de prensa prevista con la dirigente fue cancelada ante la imposibilidad de prever cómo y cuándo podrá llegar a la capital noruega, según informó la agencia EFE.

“La conferencia de prensa no tendrá lugar hoy”, declaró Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, citado por EFE. La actividad había sido reprogramada inicialmente, pero finalmente fue suspendida debido a las dificultades de la líder opositora para concretar su viaje desde Venezuela, donde permanece en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

El Instituto Nobel recordó que la propia Machado ha descrito en entrevistas lo “complicado que será el viaje a Oslo”, una travesía marcada por amenazas abiertas del chavismo y por el delicado operativo de seguridad en torno a su salida.

El Comité ya había reconocido en noviembre que el traslado implicaba riesgos reales, aunque entonces la dirigente reafirmó su intención de estar presente en la ceremonia.

Este martes, su hermana, Clara Machado Parisca, que ya se encuentra en Oslo junto a su madre, Corina Parisca, y la hija de la dirigente, Ana Corina Sosa, insistió en que el deseo de la Nobel es llegar a tiempo.

“Su intención es estar aquí con nosotros”, dijo a Blu Radio. “La estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto”. Aun así, admitió no tener información sobre si la dirigente ya salió de Venezuela.

Mientras la figura central del premio permanece en paradero desconocido, la capital noruega ha comenzado a recibir a una serie de líderes y allegados que acompañarán la ceremonia del miércoles.

Entre ellos se encuentra Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y candidato opositor en 2024, quien llegó este martes a Oslo en lo que muchos consideran un gesto histórico de respaldo a la lucha democrática.

También se encuentra en la capital noruega el presidente panameño José Raúl Mulino, y se espera la presencia del argentino Javier Milei, así como la del ecuatoriano Daniel Noboa y la del mandatario paraguayo Santiago Peña.

El premio, otorgado el pasado 9 de octubre, reconoce la “incansable labor” de Machado en defensa de los derechos democráticos en Venezuela. La dirigente dedicó el galardón al pueblo cubano, venezolano y nicaragüense, subrayando que la batalla por la libertad en la región es compartida.

Hoy, sin embargo, la incertidumbre pesa más que la celebración. Si Machado logrará cruzar las fronteras para recibir en persona el Nobel de la Paz sigue siendo una incógnita a pocas horas de la ceremonia. Su familia insiste en que llegará. El mundo la espera. Y su ausencia, temporal o definitiva, marcará el tono político de un premio que ya es un símbolo continental.