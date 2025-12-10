El chikungunya se dispara: MINSAP reporta cientos de nuevos casos en un solo día

Las autoridades sanitarias cubanas reportaron un aumento de los casos de chikungunya, tras diagnosticar 466 nuevos casos en la última jornada, de los cuales 26 fueron confirmados por PCR y 440 correspondieron a sospecha clínica.

Según informó la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, en una actualización televisiva sobre la situación epidemiológica del país, el sistema sanitario captó 2,712 personas con síndrome febril inespecífico.

El 79,5% de esos pacientes permanecía ingresado en el domicilio. Asimismo, indicó que se mantenían 31,802 personas ingresadas, una cifra que —según explicó— era menor que la del día anterior debido al otorgamiento de altas.

Aunque subrayó que “lo que prima es el chikungunya”, la viceministra advirtió sobre el dengue: la tasa de incidencia de casos sospechosos se ubicó en 6,52, por encima de la registrada en igual día de la semana previa (3,81).

En cuanto al oropouche, señaló que el país se mantenía sin diagnóstico de casos.

En relación con los casos graves, Peña informó que el ingreso en salas de cuidados intensivos disminuyó en 6 respecto a la jornada anterior, aunque remarcó que la mayor cantidad de personas con cuadros de este tipo corresponde a menores de 18 años.

Añadió que se continúa evaluando el comportamiento en recién nacidos, lactantes y otros niños hasta 18 años, y explicó que se están enfermando también niños en etapa de lactante, no solo vinculados al momento del parto.

De acuerdo con su declaración, los casos críticos se mantenían estables bajo “vigilancia muy intensa”, con el objetivo de lograr el alta “sin peligro para la vida”.

Sobre el control vectorial, la viceministra reportó la recolección de 137 focos de mosquitos y un índice de infectación de 0,47, que calificó como “propicio” para la transmisión.

También señaló que el tratamiento adulticida alcanzó el 97,5% de lo planificado en la jornada y pidió a la población mantener los locales cerrados 45 minutos tras la fumigación para que sea efectiva.

Además, afirmó que en las últimas cuatro semanas se ha fumigado al menos una vez el 83% del “universo de riesgo”.

Peña indicó igualmente que Cuba se mantiene bajo vigilancia regional y en coordinación con la OPS/OMS, con obligaciones de reporte y acceso a alertas epidemiológicas; mencionó alertas por chikungunya en años recientes (incluyendo 2023 y el año anterior) y referencias comparativas con experiencias como la de Paraguay, así como la adecuación de protocolos internacionales a las características del sistema de salud cubano.

Este lunes, nueve menores de edad permanecían en estado crítico por arbovirosis -principalmente chikungunya y dengue-, en un contexto marcado por el colapso hospitalario, la escasez de insumos y el creciente número de enfermos en todo el país.

Aun así, Peña García insistió en un tono optimista, calificando como "positiva" la evolución de los pacientes críticos, pese a que 71 personas permanecían graves o en estado crítico, incluidos los nueve menores de 18 años reportados.