Fallece a los 60 años Raúl Malo, célebre cantante cubanoamericano que triunfó en la música country de EE.UU.

Raúl Malo, uno de los artistas cubanoamericanos más influyentes en la música country y líder de la banda The Mavericks, falleció el lunes a los 60 años tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmaron su familia y representantes del grupo.

La información fue reportada inicialmente por WLRN, estación asociada a la National Public Radio, y ampliada luego por FOX News, que señaló que al músico le habían diagnosticado cáncer de colon en 2024, además de una rara enfermedad cerebral conocida como enfermedad leptomeníngea.

Aunque en Cuba su nombre no era ampliamente conocido, en Estados Unidos Malo fue una leyenda respetada, dueño de una voz poderosa y sentimental que definió el sonido multicultural de The Mavericks durante más de tres décadas.

Hijo de inmigrantes cubanos, nació en Miami bajo el nombre Raúl Francisco Martínez-Malo Jr., en una casa donde convivían Celia Cruz, Sam Cooke, Hank Williams y Bobby Darin. Esa mezcla musical marcaría para siempre su estilo: un country con alma latina, grandes dosis de bolero, rock, tex-mex y swing.

The Mavericks, fundados por Malo en 1989 junto a Paul Deakin y Robert Reynolds, irrumpieron en la escena country con una propuesta única que se desmarcaba de Nashville.

En 1995 alcanzaron su mayor éxito con All You Ever Do Is Bring Me Down, grabada junto al legendario acordeonista tex-mex Flaco Jiménez. A lo largo de su carrera, la banda ganó un Grammy, dos premios de la Asociación de Música Country y tres de la Academia de Música Country.

Su vínculo con la cultura latina nunca se rompió. En 2020, The Mavericks lanzaron En Español, su primer álbum íntegramente en ese idioma, una apuesta con carga cultural y política que reimaginó clásicos latinos desde la estética country estadounidense.

“Si logramos que alguien que tenga dudas sobre ciertos temas escuche música en español y recuerde la belleza de nuestras culturas, pues mejor”, dijo Malo a NPR.

La enfermedad lo obligó a cancelar todos sus conciertos en 2025, aunque continuó comunicándose con sus seguidores.

En septiembre, en un video publicado en Instagram, explicó con humor negro que la enfermedad leptomeníngea era “otra cosa más que quería sacarse de la cabeza”.

Pese al deterioro, el pasado fin de semana fue homenajeado en el Auditorio Ryman de Nashville, donde más de 30 artistas cantaron para él. Malo no pudo asistir, pero el concierto fue transmitido en vivo a su habitación del hospital, según NPR.

Su esposa, Betty Malo, escribió un emotivo mensaje tras su muerte: “Lo llamaron para hacer otro concierto, esta vez en el cielo, y está volando alto como un águila”.

Raúl Malo deja un legado musical inmenso y un puente cultural entre Cuba y Estados Unidos que pocos artistas han logrado construir con tanta autenticidad. Le sobreviven su esposa, sus tres hijos y sus compañeros de The Mavericks.