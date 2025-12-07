Trump vuelve a celebrar a Rubio: “Pasará a la historia como el mejor Secretario de Estado de nuestro país”

Durante la cena de entrega de la Medalla de Honor del Centro Kennedy, celebrada en el Departamento de Estado, el presidente Donald Trump volvió a destacar públicamente la labor del secretario de Estado, Marco Rubio, con un discurso cargado de elogios y reafirmación política.

El mandatario, que desde hace meses ha elogiado reiteradamente el desempeño del funcionario cubanoamericano, aseguró que Rubio “será recordado como el mejor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos”.

“Hemos tenido buenos secretarios de Estado, pero también algunos muy malos. Marco Rubio es un gran secretario. Si seguimos así, pasará a la historia como el mejor que haya tenido nuestro país. Así que, Marco, muchas gracias”, declaró Trump ante una audiencia compuesta por los premiados, diplomáticos, legisladores y altos funcionarios.

El comentario provocó una ovación entre los presentes, muchos de los cuales han sido testigos de la creciente sintonía entre ambos líderes, tras años de rivalidad política.

De rivales a aliados

Durante las primarias republicanas de 2016, Trump y Rubio protagonizaron duros enfrentamientos, pero su relación política dio un giro notable con el paso del tiempo.

En su discurso ante la Knéset, el parlamento israelí, durante la firma del histórico tratado de paz entre Israel y Hamás, el presidente de Estados Unidos sorprendió al dedicarle una serie de elogios al funcionario cubanoamericano.

“Él y yo realmente nos enfrentamos. Fue duro. Pero miren dónde estamos ahora. Marco es brillante, agudo, y la gente lo respeta”, dijo el mandatario frente a líderes israelíes y representantes internacionales.

En ese mismo discurso, Trump aseguró que Rubio “será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia de Estados Unidos”, frase que luego reiteró en la cena de entrega de la Medalla de Honor del Centro Kennedy, donde volvió a agradecerle públicamente por su gestión diplomática.

Las declaraciones consolidan una relación de respeto y colaboración que contrasta con el pasado de rivalidad entre ambos, y proyectan un mensaje de unidad dentro del Partido Republicano.

Un gabinete de confianza

Durante su intervención en la Knéset, Trump también elogió a otro de sus colaboradores cercanos: el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a quien definió como “un verdadero líder” y “mejor incluso de lo que esperaban”.

Aquellas palabras, sumadas a las reiteradas muestras de respaldo a Rubio, refuerzan la imagen de un gabinete cohesionado y leal, alineado con los objetivos de la actual administración en política exterior y defensa.

Analistas políticos interpretan este tono de reconocimiento como una estrategia de Trump para mostrar solidez institucional y liderazgo compartido, en un momento en que Estados Unidos busca reafirmar su papel como mediador global tras años de tensiones diplomáticas.