EE.UU. cancela algunas ceremonias de ciudadanía a extranjeros de países en lista de prohibición de viajes

Migrantes en una ceremonia de naturalización en Estados Unidos levantan sus banderas durante el juramento final.

En medio del giro más radical de la política migratoria de Estados Unidos en décadas, la administración de Donald Trump ha comenzado a cancelar ceremonias de ciudadanía para inmigrantes procedentes de países incluidos en la nueva lista de prohibición de viajes, según confirmó ABC News.

La medida, aplicada de manera silenciosa y sin advertencia previa, dejó a personas de Venezuela, Irán y Afganistán, quienes ya habían cumplido con todos los requisitos legales para naturalizarse, sin la ceremonia final que convierte en ciudadanos a miles de inmigrantes cada año.

Fuentes citadas por ABC News aseguraron que las ceremonias previstas para finales de esta semana fueron suspendidas sin ofrecer explicaciones a los afectados.

Estas cancelaciones se producen pocos días después de que la administración Trump ordenara una pausa total en las decisiones de asilo, tras el tiroteo que costó la vida a una soldado de la Guardia Nacional a manos de un inmigrante afgano. Desde entonces, el Gobierno ha utilizado el caso como justificación para endurecer todos los procesos migratorios, desde el asilo hasta la naturalización.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a ABC News que la administración está revisando “todos los beneficios migratorios otorgados por la administración Biden a extranjeros de países de interés”, reforzando el mensaje de que la ciudadanía dejó de ser un derecho adquirido para convertirse en un privilegio condicionado a criterios políticos y de seguridad definidos por la Casa Blanca.

“La Administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores”, dijo el portavoz.

Un abogado de inmigración citado por ABC News aseguró que también se han cancelado entrevistas de naturalización para personas provenientes de esos países, nuevamente sin explicación.

19 países bajo prohibición: una lista que incluye a Cuba

La nueva lista de prohibición de viajes abarca 19 países, entre ellos Afganistán, Irán, Haití, Somalia, Venezuela y Cuba. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que recomendó al presidente Trump agregar aún más países, sin especificar cuáles.

En este contexto, el mensaje oficial es inequívoco: Estados Unidos está definiendo quién será “bienvenido” y quién no con base en criterios cada vez más amplios y politizados.

Noem ha ido incluso más lejos, calificando a los inmigrantes de ciertos países como “asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”, mientras propone una prohibición total de entrada para naciones que supuestamente “inundan” EE.UU. de extranjeros.

Aunque por el momento no se ha informado si hay cubanos directamente afectados, la inclusión de Cuba en la lista de países con prohibición de viajes coloca a miles de cubanos en EE.UU. en un escenario de mayor escrutinio, posibles demoras y temor legítimo a que sus procesos migratorios sean frenados o revisados.