Un peligro que se repite: vecinos cansados de esperar improvisan solución a alcantarilla sin tapa en Santiago de Cuba

En la carretera del Morro, justo donde termina el parque y se unen las dos vías cerca de la calle 9 de Veguita de Galo, continúa el grave peligro representado por una alcantarilla totalmente destapada que lleva tiempo sin recibir solución.

Según informó el reportero independiente Yosmany Mayeta Labrada, la situación ha llegado al punto de que los propios vecinos decidieron colocar un tronco de árbol dentro del hueco, como advertencia improvisada, para evitar que peatones, motoristas o vehículos caigan en la abertura profunda que las autoridades no han reparado ni cerrado.

El periodista precisó que la ubicación del registro, en una zona muy transitada, aumenta el riesgo, especialmente de noche o cuando hay poca visibilidad. También indicó que la comunidad ha reiterado su llamado a Aguas Santiago y Servicios Comunales para que eliminen este peligro, que ha sido ignorado durante meses. A pocos metros del sitio se encuentran sedes del Partido Comunista y del Gobierno del Distrito #3 Antonio Maceo.

En los comentarios a la publicación, usuarios lamentaron la falta de acción institucional. Una persona señaló que “más arriba, en la misma carretera del Morro, las alcantarillas vierten las aguas albañales en toda la calle” y criticó la ausencia de preocupación por la situación del país. Otros internautas reaccionaron con expresiones de impotencia como “Sin palabras” o “Ay, por Dios”.

Un peligro que se repite en todo el país

Situaciones similares se reportan en otras provincias. En Cienfuegos, vecinos del reparto La Juanita denunciaron que un registro sin tapa y un derrame de aguas albañales se habían convertido en una amenaza diaria para transeúntes y vehículos, sin que las autoridades dieran respuesta.

En La Habana, la muerte de un niño de 13 años al caer en una alcantarilla abierta durante una inundación generó una ola de denuncias sobre desagües sin tapa en diferentes municipios del país.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran que, ante la falta de acción institucional, muchos cubanos improvisan señales con neumáticos, ramas o pedazos de madera para advertir del peligro. En un caso anterior, un conductor en La Habana mostró cómo un neumático servía como advertencia para una alcantarilla sin tapa en plena vía pública.

La reiteración de estos incidentes evidencia la precariedad del sistema de drenaje urbano y la falta de mantenimiento de las redes de alcantarillado en el país, que continúan representando un riesgo constante para la población.