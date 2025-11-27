Ómnibus fuera de control sube a una acera y provoca un accidente en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Un ómnibus interprovincial perdió el control y quedó subido en la acera, pegado a la entrada de una empresa, en la céntrica calle Escario de Santiago de Cuba, según reveló el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Las fotografías compartidas en Facebook muestran la guagua inmovilizada sobre la acera, con la parte frontal muy cerca de la puerta del establecimiento y varios viandantes y curiosos en el lugar.

El incidente ocurrió cerca de la plaza juvenil Ferreiro, aunque la nota original no precisa la hora exacta del siniestro ni el estado de los ocupantes del vehículo.

Entre los comentarios recogidos en la misma publicación, varios usuarios resaltaron que, por fortuna, no hubo víctimas fatales.

"Por suerte y la experiencia del chófer que hizo un buen trabajo todos salimos bien", afirmó un ocupante del autobús.

Una usuaria advirtió la presencia de "tantos muchachos que cogen por ahí para la escuela", subrayando el riesgo que supone ese tramo en las horas de clase.

"Ño y a plena mañana, no es fácil", comentó otro residente, reflejando la alarma de quienes transitan esa vía a esa hora.

Otros internautas recordaron además a la peligrosidad de la calle.

"Escario es una arteria peligrosa. Los choferes deben extremar precauciones cuando transiten por ahí. Las cifras de accidentes en esa calle es altísima pues son muy frecuentes", escribió uno.

La escena contribuye a una agenda de sucesos viales que se ha ido acumulando en días recientes.

La semana pasada, el parabrisas de un ómnibus del transporte público quedó destrozado tras un aparatoso choque en el puente de Berroa, a las afueras de La Habana.

En otra incidencia grave, un ómnibus Yutong que cubría un traslado de trabajadores entre Caibarién (Villa Clara) y Yaguajay (Sancti Spíritus) volcó en la carretera norte, en el tramo que une Mayajigua y Seibabo.

Imágenes difundidas mostraron daños severos en la parte delantera del vehículo y varios heridos; uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Joaquín Paneca, de Yaguajay.

Usuarios en las redes atribuyeron posibles responsabilidades al exceso de velocidad del conductor y al mal estado de la carretera, que según testimonios "está malísima" y suma factores de riesgo como el ganado suelto y la falta de mantenimiento.

Los recurrentes reportes sobre accidentes de guaguas y el testimonio de quienes circulan diariamente por calles como Escario alimentan el reclamo público por una mayor prevención: mejores condiciones de las vías, control del tránsito, inspecciones más estrictas a las unidades y formación y vigilancia sobre la conducta de los conductores.

En ausencia de informes oficiales con más detalles sobre el suceso en Santiago de Cuba, los mensajes de los testigos y las imágenes compartidas en redes quedan como la principal fuente de información para la comunidad afectada.

La guagua implicada permaneció temporalmente inmovilizada y la escena fue objeto de atención vecinal y de usuarios que compartieron las fotos en redes sociales.

Mientras tanto, los comentarios de los residentes recogen una mezcla de alivio por la ausencia de fallecidos en este caso y preocupación por la frecuencia con que ocurren siniestros en esa vía, especialmente en horas de tráfico escolar y laboral.