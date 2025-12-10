Radio Mambí sale del aire tras 40 años: El fin de un símbolo de la comunidad cubana en Miami

Vídeos relacionados:

La histórica emisora Radio Mambí (WAQI-710 AM), una de las voces más influyentes del exilio cubano y referente del conservadurismo hispano en Miami, dejará de transmitir el próximo viernes 12 de diciembre, poniendo fin a cuatro décadas de programación ininterrumpida que marcaron a generaciones de oyente.

La noticia fue confirmada en Facebook por el periodista Wilfredo Cancio Isla, quien citó a empleados y fuentes cercanas a la gerencia del grupo propietario, Latino Media Network.

Fundada en 1985, y promocionada durante años como "La Grande", Radio Mambí se convirtió en un espacio clave para debates políticos, denuncias contra el régimen cubano y la articulación del pensamiento del exilio.

Bajo el liderazgo de figuras emblemáticas como Agustín Tamargo, Armando Pérez Roura y Marta Flores, la estación se consolidó como una plataforma cultural e informativa para miles de cubanos en el sur de la Florida.

La decisión de sacar del aire a Radio Mambí llega en medio de la inminente venta de la emisora -y otras estaciones del mismo grupo- a nuevos propietarios, quienes habrían solicitado detener todas las operaciones en curso.

Según Cancio Isla, una veintena de trabajadores, entre presentadores, periodistas, técnicos y personal contratado, quedará desempleada.

Promesas de cambio que nunca se concretaron

Cuando Latino Media Network adquirió ambas emisoras en 2022, el anuncio oficial prometía una profunda transformación: una programación más plural, con un enfoque “demócrata y centrista”, representativa de la creciente comunidad latina de Miami.

Sin embargo, Radio Mambí nunca cambió. La parrilla permaneció prácticamente intacta, conservando una línea editorial de marcado corte republicano y afín al trumpismo, incluso dando espacio a narrativas conspirativas sobre las elecciones estadounidenses de 2020 y el asalto al Capitolio en 2021.

WQBA sí experimentó un rediseño a mediados de 2024, incorporando nuevas voces y formatos, pero los cambios no lograron revertir la caída en audiencia ni atraer anunciantes. En apenas un año, toda su plantilla fue despedida.

Este golpe ocurre apenas meses después del cierre de otra institución radial hispana de Miami: WQBA-1140 AM "La Cubanísima", también propiedad de Latino Media Network, que en julio pasado canceló toda su programación en vivo y despidió a su plantilla.

Un declive inevitable

El deterioro de audiencias y resultados financieros terminó por precipitar la venta de las emisoras, y con ello, la decisión de apagar para siempre la señal de Radio Mambí.

Para muchos, su salida del aire marca no solo el fin de un ciclo mediático, sino también el cierre de un capítulo importante en la historia del exilio cubano en Miami.

Con su despedida, "La Grande" deja atrás una estela de memorias, polémicas, debates apasionados y un lugar difícil de reemplazar en el panorama radiofónico hispano del sur de Florida.