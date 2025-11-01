Conmoción por la inesperada muerte de joven director de radio en Holguín

Vídeos relacionados:

La emisora Radio Angulo, en Holguín, informó del fallecimiento de Elioneris Leyva Reyes, joven director de Radio Juvenil Cuba y estudiante de quinto año de Comunicación Social, cuya muerte ha provocado honda consternación en la comunidad radial y universitaria de esa provincia.

Leyva Reyes se habría quitado la vida en la noche del 30 de octubre, en medio de los días difíciles que vive la región por los efectos del huracán Melissa.

De acuerdo con la publicación oficial de Radio Angulo -que indicó que "su decisión fue partir"- el joven permaneció activo incluso durante los embates del ciclón, “andando en lo que tanto disfrutaba: trabajar para su radio querida”.

La directora del sistema radial en la provincia, Natalia Díaz Riverón, expresó en un mensaje público el profundo dolor de sus compañeros.

“Es un momento triste, y como sucede siempre en estos casos, inesperado. Que una persona joven, con toda la vida por delante, se nos vaya, duele, y duele aún más por la excelente persona que hoy despedimos”, escribió.

Díaz Riverón recordó a Elioneris como un profesional entusiasta y respetado.

“Todavía nos parece verlo, inexperto, pero siempre atento, dispuesto a aprender, a ponerle el pecho a cada tarea y hacerlo con una sonrisa, con el carácter de los que generan confianza a su alrededor”, añadió.

La directiva destacó además su compromiso con la labor radial y la huella que dejó entre colegas y amigos: “Fue un joven, casi un niño, que de buenas a primeras se ganó el respeto y el cariño de todos los de aquí y de todos los lugares por donde dejó su saludo, su risa sana y su deseo de ayudar”.

"Que estas palabras lleguen hasta su alma y que sepa, a donde quiera que vaya, que aquí quedamos nosotros, llorando su adiós, y aunque su decisión fue partir, nos conmueve profundamente saber que no lo veremos más sonreírle a la vida ni sentiremos jamás su cariño sincero. Descansa en paz querido amigo, querido compañero", concluyó Natalia Díaz.

Luto también en la Universidad de Holguín

Desde la Universidad de Holguín, donde cursaba el último año de Comunicación Social, Jessica Vela Batista también lamentó la noticia.

“Con profundo dolor, nuestra comunidad universitaria calixteña lamenta el sensible fallecimiento de Elioneris Reyes Leyva... Su partida deja un vacío inmenso entre compañeros, profesores y amigos, quienes siempre recordaremos su entrega, alegría y espíritu participativo”, escribió Vela Batista en redes sociales.

“Hermano: no debías irte ahora”

Compañeros y colegas de distintas emisoras del país también expresaron su pesar.

El periodista Yoandris Cedeño recordó al joven con un emotivo y extenso mensaje:

“Desde que te conocí en el Festival Nacional de la Radio Cubana supe que eras valiente, inteligente y muy profesional... Luego me enteré que no solo eras aquella voz tranquila como locutor, sino también el director de la emisora Radio Juvenil, comprometido y apasionado”.

Cedeño evocó además los momentos compartidos y la pasión común por la radio.

“Hermano: no debías irte ahora... Te extrañaré como el primer día en que nos encontramos dos radialistas empedernidos; la radio se lleva en la sangre y en el corazón como nosotros la llevamos”.

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre el infortunado suceso.