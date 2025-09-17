Fallece el locutor René Luis Romero Oramas, voz emblemática de Radio Reloj

Vídeos relacionados:

El locutor cubano René Luis Romero Oramas falleció este miércoles en La Habana, según confirmaron amigos y compañeros de trabajo de Radio Reloj, emisora en la que fue una de sus voces más distintivas y donde se desempeñaba como presidente del Consejo Artístico.

De acuerdo con el citado medio, Romero inició su trayectoria a los 16 años, en la emisora de su natal provincia de Matanzas, Radio 26. "Tras explorar otras opciones laborales, regresó a la locución de la mano de Radio Reloj, donde, durante más de 14 años, fue una de las principales voces que acompañó el despertar de millones de cubanos, a través del espacio estelar del matutino".

Aunque no mencionaron la causa del deceso, la noticia generó gran pesar entre sus colegas en publicaciones en redes sociales, que lamentaron el suceso y recordaron a Romero Oramas como un profesional íntegro y apasionado por la radio.

Aydenis Ortega escribió en Facebook: “Con profundo pesar informo que en la mañana de este miércoles falleció en La Habana, nuestro locutor René Luis Romero Oramas, Presidente del Consejo Artístico, y una de las voces representativas del espacio estelar del matutino de Radio Reloj”.

