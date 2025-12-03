Muere el locutor cubano René Parapal Reinoso

Vídeos relacionados:
El locutor cubano René Parapal Reinoso falleció en la madrugada de este miércoles, según confirmaron mensajes de duelo difundidos desde el ámbito radial y por colegas que lamentaron la pérdida de una de las voces reconocidas de la radio en la isla.
Parapal fue identificando como un profesional que marcó etapa en varias emisoras y que, en sus últimos años, se mantuvo vinculado a espacios de alcance nacional.
Parapal puso voz a programas de Radio Rebelde como “Así”, “A esta hora” y “Haciendo Radio”, y tuvo un recorrido que comenzó en la emisora municipal Radio Camoa, en San José de las Lajas (actual provincia Mayabeque).
Con el tiempo, su trabajo se extendió a otras plantas, entre ellas Radio Cadena Habana, además de emisoras nacionales como Radio Reloj y Radio Progreso, donde su presencia consolidó una trayectoria asociada a la locución informativa y de acompañamiento al oyente.
En Radio Rebelde, uno de sus espacios más recordados fue la revista “A esta hora”, donde —según el reconocimiento difundido— logró una conexión particular con el público “gracias a su carisma y profesionalidad”.
El colectivo de la emisora describió su muerte como una “sensible pérdida” para la Radio Cubana, tanto por sus valores profesionales como humanos.
El fallecimiento también provocó reacciones personales desde el exterior.
El periodista Javier Díaz, de Univisión, escribió que recibió la noticia “con demasiada tristeza” y recordó a Parapal como un mentor en sus inicios.
En su testimonio, lo describió como un locutor versátil, de “voz única”, que lo apoyó desde joven y llegó a dejarlo al frente de algunos programas durante sus vacaciones, incluyendo el popular espacio “Órbita”, que —según contó— era uno de los de mayor éxito de la emisora local.
De acuerdo con la información divulgada, por voluntad familiar el cuerpo será cremado.
Tanto colegas como medios y oyentes han continuado compartiendo mensajes de condolencias, destacando el peso de su voz en la programación radial y el vacío que deja su ausencia en un medio donde se convirtió en referencia para varias generaciones.
