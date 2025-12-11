Revelan imágenes de la operación de EE. UU. para incautar petrolero frente a Venezuela en plena escalada militar en el Caribe

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló este miércoles en la red social X el video del momento en que agencias estadounidenses ejecutaron la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, un operativo que profundiza la creciente tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.
En la grabación se observa el despliegue conjunto del FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Guardia Costera, y personal del Departamento de Guerra, quienes abordaron el buque bajo una orden federal de embargo.
Según el post de Bondi, el barco llevaba años bajo sanciones por su participación en una red ilícita de transporte de petróleo procedente de Venezuela e Irán, destinada a financiar organizaciones terroristas extranjeras señaladas por Washington.
La funcionaria aseguró que la operación se realizó de manera “segura y controlada”, y que la investigación continúa para impedir el movimiento de crudo sancionado.
Un operativo que forma parte de una estrategia más amplia
La incautación del petrolero no es un hecho aislado. Desde hace semanas, Estados Unidos mantiene una presencia militar inusual en el Caribe, con operativos navales, patrullajes aéreos, intercepciones de embarcaciones y reforzamiento de la vigilancia marítima. Todo ello ocurre en paralelo a una campaña política y judicial contra Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo.
“Nuestra investigación continúa junto al Departamento de Seguridad Nacional para impedir el transporte de petróleo sancionado”, indicó el comunicado oficial. El objetivo, según analistas, es limitar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano y bloquear sus alianzas energéticas con Irán y Rusia.
Lo más leído hoy:
Trump anuncia que “otras cosas están sucediendo”
Un poco antes, el presidente Donald Trump informó públicamente la incautación, describiéndola como “el mayor petrolero jamás capturado” por fuerzas estadounidenses.
Señaló que la acción estuvo liderada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina, aunque evitó ofrecer detalles adicionales. Adelantó, sin embargo, que “más cosas están sucediendo” en relación con Venezuela, en referencia a operaciones aún no divulgadas, expuso la agencia AP.
Un patrón de incidentes en la región
La operación ocurre en un contexto marcado por episodios previos que evidencian la escalada:
En noviembre, un petrolero ruso sancionado por Reino Unido y la Unión Europea cambió bruscamente su ruta hacia Venezuela cuando un buque de guerra estadounidense se interpuso en su trayectoria en el Caribe.
Varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Venezuela, una situación que la IATA describió como “delicada” y que ha profundizado el aislamiento del país.
Estados Unidos ha reportado múltiples operaciones contra embarcaciones “sospechosas de tráfico ilícito”, reforzando su presencia marítima bajo argumentos de seguridad hemisférica.
Un Caribe cada vez más militarizado
El operativo contra el petrolero alimenta las preocupaciones regionales sobre un incremento acelerado de tensiones en el Caribe.
Washington sostiene que sus acciones buscan “restaurar la estabilidad democrática y la seguridad en el hemisferio”, pero el gobierno de Maduro las califica como agresiones destinadas a justificar una intervención.
Lo cierto es que, entre incautaciones de buques, sobrevuelos militares, sanciones energéticas y despliegues navales, la región vive uno de los momentos más tensos de los últimos años.
Preguntas frecuentes sobre la operación de EE. UU. en el Caribe y su impacto en Venezuela
¿Por qué Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela?
Estados Unidos incautó el petrolero debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo procedente de Venezuela e Irán, destinada a financiar organizaciones terroristas extranjeras. Este acto forma parte de una estrategia más amplia para limitar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano y bloquear sus alianzas energéticas con Irán y Rusia.
¿Cómo ha escalado la presencia militar de EE. UU. en el Caribe?
La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha aumentado significativamente con el despliegue de buques de guerra, submarinos nucleares y aviones de combate, como parte de una ofensiva contra el narcotráfico y para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Estas acciones incluyen la operación "Lanza del Sur" y han generado preocupación sobre una posible intervención militar directa contra Venezuela.
¿Cuál es la reacción del gobierno de Maduro ante las acciones de EE. UU.?
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado las acciones de Estados Unidos como agresiones y una amenaza a su soberanía. Han respondido movilizando tropas, patrullajes marítimos, y reforzando la defensa civil en el país. Maduro también ha denunciado lo que percibe como un intento de "derrocamiento disfrazado de lucha antidrogas" y ha buscado apoyo internacional de aliados como Cuba.
¿Qué implicaciones tiene el conflicto entre EE. UU. y Venezuela para la región del Caribe?
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela ha incrementado las tensiones en el Caribe, generando preocupaciones sobre estabilidad regional y posibles confrontaciones militares. El despliegue de fuerzas estadounidenses y la respuesta del régimen de Maduro han creado un ambiente de incertidumbre y riesgo de escalada, con implicaciones que podrían afectar a países vecinos y la dinámica geopolítica del hemisferio occidental.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.