Revelan imágenes de la operación de EE. UU. para incautar petrolero frente a Venezuela en plena escalada militar en el Caribe

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló este miércoles en la red social X el video del momento en que agencias estadounidenses ejecutaron la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, un operativo que profundiza la creciente tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

En la grabación se observa el despliegue conjunto del FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Guardia Costera, y personal del Departamento de Guerra, quienes abordaron el buque bajo una orden federal de embargo.

Según el post de Bondi, el barco llevaba años bajo sanciones por su participación en una red ilícita de transporte de petróleo procedente de Venezuela e Irán, destinada a financiar organizaciones terroristas extranjeras señaladas por Washington.

La funcionaria aseguró que la operación se realizó de manera “segura y controlada”, y que la investigación continúa para impedir el movimiento de crudo sancionado.

Un operativo que forma parte de una estrategia más amplia

La incautación del petrolero no es un hecho aislado. Desde hace semanas, Estados Unidos mantiene una presencia militar inusual en el Caribe, con operativos navales, patrullajes aéreos, intercepciones de embarcaciones y reforzamiento de la vigilancia marítima. Todo ello ocurre en paralelo a una campaña política y judicial contra Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo.

“Nuestra investigación continúa junto al Departamento de Seguridad Nacional para impedir el transporte de petróleo sancionado”, indicó el comunicado oficial. El objetivo, según analistas, es limitar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano y bloquear sus alianzas energéticas con Irán y Rusia.

Trump anuncia que “otras cosas están sucediendo”

Un poco antes, el presidente Donald Trump informó públicamente la incautación, describiéndola como “el mayor petrolero jamás capturado” por fuerzas estadounidenses.

Señaló que la acción estuvo liderada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina, aunque evitó ofrecer detalles adicionales. Adelantó, sin embargo, que “más cosas están sucediendo” en relación con Venezuela, en referencia a operaciones aún no divulgadas, expuso la agencia AP.

Un patrón de incidentes en la región

La operación ocurre en un contexto marcado por episodios previos que evidencian la escalada:

En noviembre, un petrolero ruso sancionado por Reino Unido y la Unión Europea cambió bruscamente su ruta hacia Venezuela cuando un buque de guerra estadounidense se interpuso en su trayectoria en el Caribe.

Varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Venezuela, una situación que la IATA describió como “delicada” y que ha profundizado el aislamiento del país.

Estados Unidos ha reportado múltiples operaciones contra embarcaciones “sospechosas de tráfico ilícito”, reforzando su presencia marítima bajo argumentos de seguridad hemisférica.

Un Caribe cada vez más militarizado

El operativo contra el petrolero alimenta las preocupaciones regionales sobre un incremento acelerado de tensiones en el Caribe.

Washington sostiene que sus acciones buscan “restaurar la estabilidad democrática y la seguridad en el hemisferio”, pero el gobierno de Maduro las califica como agresiones destinadas a justificar una intervención.

Lo cierto es que, entre incautaciones de buques, sobrevuelos militares, sanciones energéticas y despliegues navales, la región vive uno de los momentos más tensos de los últimos años.