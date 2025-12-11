“Gold Card” de Trump estrena sitio web y promete acceso a residencia en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del sitio web oficial de la “Trump Gold Card”, un nuevo programa migratorio que permitirá a extranjeros con alto poder adquisitivo obtener la residencia estadounidense a cambio de una inversión de un millón de dólares.

Según informó el diario británico The Guardian, el programa ofrece una vía rápida hacia la residencia legal para los solicitantes que paguen la cuota correspondiente, aprueben la verificación de antecedentes y abonen una tarifa de procesamiento de quince mil dólares al Departamento de Seguridad Nacional.

Trump celebró el lanzamiento del portal en su red Truth Social, donde afirmó que se trata de “una vía directa hacia la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas”, y aseguró que el programa permitirá a las empresas estadounidenses “retener a su talento más valioso”.

Captura Truth Social/@realDonaldTrump

La iniciativa incluye además una versión “Platinum Card”, con un costo de cinco millones de dólares, que permitirá a sus titulares permanecer hasta 270 días al año en Estados Unidos sin pagar impuestos sobre los ingresos generados fuera del país.

Las empresas que deseen patrocinar empleados extranjeros deberán pagar dos millones de dólares por visa, además de un mantenimiento anual del 1% del valor de la inversión (20,000 dólares) y una tasa del 5% (100,000 dólares) si desean transferir la visa a otro trabajador.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que “bajo esta iniciativa histórica, los individuos y corporaciones que contribuyan con uno o dos millones de dólares recibirán una residencia acelerada tras un riguroso proceso de verificación”.

Trump explicó que los fondos recaudados se depositarán “en una cuenta para realizar proyectos positivos para el país” y estimó que el programa generará “miles de millones de dólares” para la economía estadounidense.

El mandatario defendió la medida al señalar que Estados Unidos debe atraer a “personas exitosas que quieren venir a invertir, gastar dinero y pagar impuestos, en lugar de cruzar ilegalmente las fronteras”.

El programa fue establecido mediante una orden ejecutiva firmada en septiembre y surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y deportaciones masivas.

Críticos citados por The Guardian han advertido que el plan contradice la imagen histórica del país como destino de trabajadores migrantes y favorece a los más ricos.

Cuando la propuesta fue presentada inicialmente en febrero, el costo mínimo era de cinco millones de dólares, pero la administración decidió reducirlo a uno para hacerlo más competitivo frente a otros programas internacionales.

En países como Nueva Zelanda o Portugal, la residencia por inversión cuesta entre dos y tres millones de dólares.

La publicación del sitio web oficial de la “Trump Gold Card” marca un nuevo paso en la implementación de este programa migratorio, concebido como una vía rápida de entrada a Estados Unidos para quienes puedan permitirse una inversión millonaria.

Donald Trump ya había anunciado la iniciativa como una estrategia para “atraer a los mejores”, destacando que permitiría el acceso a la residencia legal a cambio de un millón de dólares y el cumplimiento de requisitos básicos como verificación de antecedentes.

Desde su presentación, la tarjeta dorada ha generado polémica tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El programa fue criticado por otorgar un “privilegio migratorio” solo a quienes pueden pagar, al tiempo que endurece la política de deportaciones para los migrantes sin recursos.

Aunque la administración Trump ha defendido la medida como una fórmula para estimular la economía, organizaciones pro derechos humanos advierten que profundiza la desigualdad en el acceso a la residencia.

Pese a las críticas, el plan ha despertado un alto interés. Reportes previos indican que más de 70 mil personas habían solicitado información sobre cómo obtener la Gold Card, provenientes en su mayoría de América Latina, Asia y Europa del Este.

No obstante, el mismo informe señalaba que el programa enfrenta al menos cuatro demandas legales que lo acusan de violar principios constitucionales de igualdad de trato en las leyes migratorias.