Nombran a Trump "el hombre más influyente" en Europa

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue señalado por POLITICO como la figura más poderosa (o influyente) de Europa este año.
De acuerdo con POLITICO, la elección se basa en una valoración anual que el medio elabora a partir de la opinión de sus principales periodistas e influyentes europeos, y que —según aclara la propia publicación— no pretende ser un premio ni un respaldo, sino un “reconocimiento objetivo” de la realidad política del continente.
La elección se explica principalmente porque la administración Trump se ha posicionado como el “mediador indispensable” entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para intentar poner fin a la guerra iniciada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
El medio subraya, no obstante, que influir en el proceso no equivale a influir en el resultado.
En una entrevista de 45 minutos en la Casa Blanca, realizada el lunes con la jefa de la oficina de la Casa Blanca de POLITICO, Dasha Burns, Trump —según el texto— restó importancia a la designación, pero sostuvo que aceptó conversar con un medio al que a veces mira con escepticismo porque su criterio coincidía con su propia visión: que “el político europeo más importante” ya no es europeo y que, cada vez más, a él “ni siquiera le gusta mucho ese lugar”.
Durante la conversación, Trump lanzó una serie de críticas sobre Europa centradas —según POLITICO— en inmigración, delincuencia, “conversaciones sin sentido” y “debilidad”, en lo que el medio describe como un flujo constante de “críticas, insultos y advertencias” presentados por el mandatario como consejos para evitar un declive.
Lo más leído hoy:
Burns le preguntó si se trataba de “amor duro” o desprecio; Trump no respondió con precisión, pero afirmó: “Creo que son débiles… Europa no sabe qué hacer”.
POLITICO añade que, cuando Trump dice “Europa”, distingue entre regiones: Europa Occidental sería el objetivo principal de sus reproches, con referencias a ciudades como París y Londres y críticas directas al alcalde londinense Sadiq Khan.
En contraste, el texto indica que el presidente se mostró más generoso con varios países de Europa del Este, elogiando de nuevo al primer ministro húngaro Viktor Orbán y su postura antiinmigrante, y afirmando que trabaja bien con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan; también tuvo palabras amables para Polonia por limitar la inmigración, siempre según la crónica del medio.
Sobre la guerra en Ucrania, el artículo recoge que Trump reconoció que lo que había presentado como fácil de resolver durante la campaña de 2024 no lo ha sido.
“Este es difícil”, dijo, atribuyéndolo al “nivel de odio” entre Putin y Zelenskyy. También responsabilizó del conflicto a sus dos predecesores, Barack Obama y Joe Biden, y afirmó que, de no haber ganado un segundo mandato, el escenario “podría haber evolucionado hacia la Tercera Guerra Mundial”, según el texto.
La publicación sitúa la entrevista en un momento que califica de inestable para la alianza entre Estados Unidos y Europa “desde hace casi ocho décadas” tras la Segunda Guerra Mundial, y menciona un debate interno en su redacción sobre cuánto reflejaba a Trump la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca la semana anterior, aunque sostiene que en los fundamentos ideológicos y culturales él sería su “autor principal”.
Preguntas frecuentes sobre la influencia de Trump en Europa y su papel en el conflicto de Ucrania
¿Por qué Donald Trump fue nombrado como el hombre más influyente en Europa por POLITICO?
Donald Trump fue señalado como el hombre más influyente en Europa debido a su papel como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania. POLITICO destacó que la administración Trump se ha posicionado como un mediador clave entre los líderes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, aunque esto no significa que su influencia determine el resultado del conflicto.
¿Cómo ha influido la política de Trump en el conflicto entre Rusia y Ucrania?
La política de Trump hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido ambigua y, en ocasiones, contradictoria. Trump ha instado a Volodímir Zelenski a aceptar las condiciones de Putin para evitar la "destrucción" de Ucrania, pero también ha respaldado la recuperación del territorio ucraniano ocupado. Esta ambigüedad ha generado críticas y desconfianza tanto dentro de Estados Unidos como entre los aliados europeos.
¿Cuál ha sido la postura de Trump respecto a las sanciones energéticas contra Rusia?
Trump ha exigido a Europa y a la OTAN cesar inmediatamente todas las compras de energía de Rusia, acusando a los países europeos de financiar indirectamente la guerra en Ucrania. Sin embargo, su enfoque transaccional y su falta de presión específica sobre países como Hungría y Eslovaquia, que dependen del crudo ruso, han sido percibidos como un respiro para Moscú en medio del conflicto.
¿Qué impacto ha tenido la política exterior de Trump en la percepción pública estadounidense?
La política exterior de Trump, especialmente su postura hacia Rusia y Ucrania, ha generado desconfianza entre los votantes estadounidenses. Una encuesta reveló que el 46% de los estadounidenses cree que Trump ha apoyado demasiado a Rusia en el conflicto, y el 60% desaprueba su manejo general del tema. Esta percepción negativa podría tener repercusiones en su liderazgo internacional y en futuras elecciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.