Nombran a Trump "el hombre más influyente" en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue señalado por POLITICO como la figura más poderosa (o influyente) de Europa este año.

De acuerdo con POLITICO, la elección se basa en una valoración anual que el medio elabora a partir de la opinión de sus principales periodistas e influyentes europeos, y que —según aclara la propia publicación— no pretende ser un premio ni un respaldo, sino un “reconocimiento objetivo” de la realidad política del continente.

La elección se explica principalmente porque la administración Trump se ha posicionado como el “mediador indispensable” entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para intentar poner fin a la guerra iniciada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El medio subraya, no obstante, que influir en el proceso no equivale a influir en el resultado.

En una entrevista de 45 minutos en la Casa Blanca, realizada el lunes con la jefa de la oficina de la Casa Blanca de POLITICO, Dasha Burns, Trump —según el texto— restó importancia a la designación, pero sostuvo que aceptó conversar con un medio al que a veces mira con escepticismo porque su criterio coincidía con su propia visión: que “el político europeo más importante” ya no es europeo y que, cada vez más, a él “ni siquiera le gusta mucho ese lugar”.

Durante la conversación, Trump lanzó una serie de críticas sobre Europa centradas —según POLITICO— en inmigración, delincuencia, “conversaciones sin sentido” y “debilidad”, en lo que el medio describe como un flujo constante de “críticas, insultos y advertencias” presentados por el mandatario como consejos para evitar un declive.

Burns le preguntó si se trataba de “amor duro” o desprecio; Trump no respondió con precisión, pero afirmó: “Creo que son débiles… Europa no sabe qué hacer”.

POLITICO añade que, cuando Trump dice “Europa”, distingue entre regiones: Europa Occidental sería el objetivo principal de sus reproches, con referencias a ciudades como París y Londres y críticas directas al alcalde londinense Sadiq Khan.

En contraste, el texto indica que el presidente se mostró más generoso con varios países de Europa del Este, elogiando de nuevo al primer ministro húngaro Viktor Orbán y su postura antiinmigrante, y afirmando que trabaja bien con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan; también tuvo palabras amables para Polonia por limitar la inmigración, siempre según la crónica del medio.

Sobre la guerra en Ucrania, el artículo recoge que Trump reconoció que lo que había presentado como fácil de resolver durante la campaña de 2024 no lo ha sido.

“Este es difícil”, dijo, atribuyéndolo al “nivel de odio” entre Putin y Zelenskyy. También responsabilizó del conflicto a sus dos predecesores, Barack Obama y Joe Biden, y afirmó que, de no haber ganado un segundo mandato, el escenario “podría haber evolucionado hacia la Tercera Guerra Mundial”, según el texto.

La publicación sitúa la entrevista en un momento que califica de inestable para la alianza entre Estados Unidos y Europa “desde hace casi ocho décadas” tras la Segunda Guerra Mundial, y menciona un debate interno en su redacción sobre cuánto reflejaba a Trump la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca la semana anterior, aunque sostiene que en los fundamentos ideológicos y culturales él sería su “autor principal”.