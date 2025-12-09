Trump sobre Nicolás Maduro: “Sus días están contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir la temperatura del conflicto con Caracas al asegurar que Nicolás Maduro tiene los “días contados” y que una intervención terrestre en Venezuela no está fuera de la mesa.

Sus declaraciones, ofrecidas en una entrevista con la periodista Dasha Burns y publicadas este martes por Politico, llegan en el momento más tenso entre ambos gobiernos en más de una década.

Cuando la reportera le preguntó directamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, Trump no dudó: “Sus días están contados”. Y cuando Burns insistió en si podía descartarse una invasión terrestre, el mandatario respondió: “No quiero confirmarlo ni descartarlo… ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”.

Ese breve intercambio bastó para encender las alarmas en la región, especialmente después de que el propio Trump adelantara la semana pasada que “muy pronto comenzaremos también en tierra” operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano.

Desde mediados de año, Washington ha desplegado el mayor operativo militar en el Caribe en dos décadas. La operación “Lanza del Sur” ha destruido al menos una veintena de embarcaciones acusadas de transportar droga y ha dejado más de 80 muertos, a quienes Estados Unidos califica de “narcoterroristas” vinculados al Cartel de los Soles, la supuesta red criminal que Washington atribuye al entorno de Maduro.

En paralelo, el Pentágono mantiene un cerco naval cerca de las costas venezolanas y vuelos de reconocimiento diarios.

Lo más leído hoy:

La tensión se mezcla con señales contradictorias. En noviembre, Trump y Maduro sostuvieron una conversación telefónica, confirmada por ambos, que, según fuentes citadas por The Washington Post, fue “cordial”.

El mandatario estadounidense admitió que le gustaría que Maduro renunciara, pero no fijó plazos ni ultimátums. Aun así, la Casa Blanca insiste en que no reconoce la legitimidad del gobernante venezolano.

Caracas no tardó en responder al nuevo aviso. “Somos gente de paz, pero tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar”, afirmó Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional.

Desde un acto público en Caracas, advirtió que Venezuela se defenderá ante cualquier agresión “por tierra, cielo o mar” y acusó a Estados Unidos de querer “una guerra para asolar al país”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue aún más gráfico: la determinación de enfrentar a Estados Unidos está “reforzada con armas”, dijo, asegurando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada ante lo que calificó de “nueva agresión militar del imperialismo norteamericano”.

Mientras Trump asegura que “conoce todas las rutas” y “todas las casas” donde, según él, se produce droga en Venezuela, el chavismo denuncia que Washington busca un cambio de régimen disfrazado de lucha antidrogas.

En medio de la retórica bélica, millones de venezolanos dentro y fuera del país observan con angustia cómo escala una crisis que ya ha desbordado lo político y se acerca peligrosamente al terreno militar.