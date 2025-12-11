Secretaria de Seguridad Nacional de Trump arremete contra críticos de ICE: “Hacen el trabajo de Dios”

Vídeos relacionados:

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, volvió a encender el debate migratorio al asegurar este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Patrulla Fronteriza “están haciendo el trabajo de Dios”.

La funcionaria del gobierno de Donald Trump lanzó una dura reprimenda contra quienes critican las deportaciones y las acciones de control migratorio, acusándolos de “defender a personas que violan la ley” y de poner en riesgo a los agentes federales.

Durante su intervención, Noem afirmó que los oficiales “son hombres y mujeres honorables” que protegen a “sus familias y vecinos”, y reprochó a legisladores y activistas que protestan contra ICE. “Si no les gusta la ley, cámbienla. Ese es su trabajo. Deberían ser despedidos”, aseguró.

La frase, celebrada por la cuenta oficial de ICE en X, llegó acompañada de cifras sobre un supuesto aumento del 8,000% en amenazas de muerte y más de 1,000% en agresiones contra agentes, datos que la agencia cita para justificar la retórica más dura de la administración.

Pero las palabras de Noem llegan en un momento políticamente incómodo para ella. Según The Washington Post, la secretaria enfrenta crecientes cuestionamientos por su rol en la política migratoria de Trump y por millonarias compras de aviones bajo su mando.

El Departamento de Seguridad Nacional adquirió dos Gulfstream por 200 millones de dólares para uso de altos funcionarios, además de firmar un contrato por 140 millones para seis Boeing 737 destinados a deportaciones. Un gasto que contrasta con la insistencia de la funcionaria en defender la austeridad y el rigor legal frente a la migración irregular.

Lo más leído hoy:

Mientras medios estadounidenses reportan que su permanencia en el cargo podría estar en riesgo, la Casa Blanca y el propio Trump han salido a negar tensiones internas. Aun así, la comparecencia de Noem dejó claro que la administración seguirá utilizando un discurso moralizante y confrontativo para impulsar su agenda migratoria, incluso en medio de críticas por opacidad, gastos excesivos y un clima político cada vez más polarizado.

Su mensaje, más que calmar las aguas, parece diseñado para reavivar la guerra política alrededor de la migración, una batalla que define no solo la frontera de Estados Unidos, sino el futuro de miles de familias latinas y, especialmente, cubanas atrapadas entre leyes, discursos y decisiones que raras veces toman en cuenta sus vidas reales.