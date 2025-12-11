Todo lo que sabemos sobre el petrolero venezolano incautado por Estados Unidos

La incautación de un gigantesco petrolero cargado de crudo venezolano frente a las costas de Venezuela se ha convertido en el episodio más simbólico hasta ahora del pulso entre Washington, Caracas y La Habana. La operación, presentada por Donald Trump como la captura “del petrolero más grande jamás incautado” por Estados Unidos, combina mensaje militar, golpe económico y advertencia directa a la red de buques que sostiene el flujo de petróleo sancionado hacia Cuba y otros destinos.

¿Qué buque fue interceptado y dónde ocurrió?

El buque interceptado es un petrolero tipo VLCC, identificado como "Skipper", de gran porte y parte de la llamada “flota oscura” dedicada al transporte de crudo sancionado. La operación tuvo lugar en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, en plena zona de despliegue naval y aéreo de Estados Unidos bajo el paraguas de operaciones antinarcóticos y de control de sanciones.​

¿Qué cargaba y cuál era su destino?

El cargamento consistía en crudo venezolano de PDVSA, del tipo Merey, con un volumen aproximado de entre 1,1 y 1,8 millones de barriles de petróleo. El buque tenía como destino puertos cubanos y se integraba en una operación más amplia de reventa de petróleo en el mercado negro hacia Asia, tras posibles trasbordos en el Caribe.​

¿Por qué estaba en la mira de Estados Unidos?

El petrolero acumulaba antecedentes de violar sanciones, apagar transpondedores, falsificar posición y operar como buque “estateless” o bajo bandera de conveniencia, moviendo crudo de Irán y Venezuela hacia destinos encubiertos. Las autoridades estadounidenses relacionan esa actividad con redes de financiamiento de organizaciones designadas como terroristas y con estructuras vinculadas al Cártel de los Soles y a intermediarios en Cuba y otros países.​

¿Cómo se llevó a cabo la incautación?

La operación se ejecutó bajo orden de un tribunal federal estadounidense y fue liderada por la Guardia Costera, con apoyo de agencias de seguridad e inteligencia y medios del Pentágono desplegados en la zona. Equipos abordadores accedieron al buque desde helicópteros y embarcaciones rápidas, tomaron el control del puente y de la sala de máquinas y aseguraron a la tripulación sin que se reportaran heridos ni intercambio de fuego.​

¿Qué dijo Trump sobre el petrolero?

Trump presentó el caso como la incautación de “un petrolero muy grande, el más grande jamás capturado” por Estados Unidos, subrayando el carácter simbólico de la operación. En su mensaje enfatizó que el barco operaba al servicio del régimen de Maduro y de sus aliados, y dio a entender que el petróleo pasaría a disposición de Estados Unidos, reforzando el tono de victoria política y económica.​

Lo más leído hoy:

¿Cuál es el vínculo con Cuba?

El cargamento tenía como destino inmediato la isla, donde el petróleo venezolano es clave para sostener el sistema eléctrico y el consumo interno, además de servir como base para operaciones de reexportación de crudo y derivados. La pérdida de este envío se suma a otros cargamentos trabados o interceptados en los últimos años, en un contexto de apagones frecuentes, desabastecimiento de combustible y dependencia estructural del petróleo procedente de Venezuela.​

¿Cómo respondió Venezuela y qué implicaciones tiene?

El gobierno venezolano calificó la interceptación como un acto de “piratería” y una violación del derecho internacional y de su soberanía sobre recursos y exportaciones. La incautación refuerza el efecto disuasorio para navieras, armadores y aseguradoras que todavía se prestan a mover crudo venezolano o iraní fuera de los canales legales, y aumenta la presión sobre la economía venezolana ya golpeada por sanciones y caída de ingresos petroleros.​

¿Qué consecuencias tiene para Cuba y para la “flota oscura”?

Para Cuba, la pérdida de un petrolero de este tamaño complica aún más el suministro de combustible y añade tensión a una red logística que ya depende de buques sancionados y rutas de alto riesgo. Para la “flota oscura”, el mensaje es que incluso grandes VLCC que operan con sistemas de spoofing, banderas opacas y apagado de AIS pueden ser localizados, intervenidos y llevados a puertos bajo control de Estados Unidos para procedimientos de decomiso.​

¿Qué ocurrirá ahora con el barco y el petróleo?

Tras la toma de control, el buque será remolcado o navegado bajo custodia hacia un puerto seguro donde se abrirá un proceso judicial de confiscación del cargamento y posible decomiso del propio buque. El valor del petróleo podría destinarse, según determinen los tribunales y las agencias implicadas, a programas vinculados a la política de sanciones, compensación a víctimas o fondos especiales del gobierno de Estados Unidos.