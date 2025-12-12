Accidente en Santiago de Cuba: Carro de renta impacta una moto en la calle Trocha

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la céntrica calle Trocha, en Santiago de Cuba, dejó a dos jóvenes lesionados después de que la moto en la que viajaban fue impactada por un carro de renta.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó en sus redes sociales que el vehículo de renta trasladó a los heridos al Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, donde recibieron atención médica inmediata.
Hasta el momento, no se han precisado la gravedad de las lesiones ni detalles oficiales sobre las causas del siniestro.
En imágenes compartidas por el reportero se observa la moto destrozada sobre el pavimento y a un agente policial inspeccionando la escena, mientras otros vehículos permanecen detenidos.
Las autoridades de tránsito aún no han emitido un informe oficial, pero el suceso ha generado preocupación entre los santiagueros por el incremento de accidentes en zonas de alto tráfico de la ciudad.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes de tránsito en Santiago de Cuba
¿Qué ocurrió en el accidente en la calle Trocha de Santiago de Cuba?
Un carro de renta impactó una moto en la céntrica calle Trocha, dejando a dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital Militar Joaquín Castillo Duany. Las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones ni las causas oficiales del siniestro.
¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes de tránsito en Cuba?
Los accidentes de tránsito en Cuba son frecuentemente atribuibles a la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor y fallos humanos como la inobservancia de las normas de tránsito o la conducción negligente. El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes, según informes oficiales.
¿Por qué los accidentes de tránsito generan preocupación en Santiago de Cuba?
El aumento de accidentes en zonas de alto tráfico en Santiago de Cuba ha generado preocupación entre sus habitantes. La falta de señalización, el mal estado de las vías y la imprudencia al volante son factores que incrementan el riesgo de siniestros en la ciudad.
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Para mejorar la seguridad vial en Cuba, es esencial incrementar la señalización, mejorar el mantenimiento de las carreteras y fomentar la educación vial entre los conductores. Además, un control más efectivo por parte de las autoridades podría reducir la incidencia de accidentes.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.