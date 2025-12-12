Accidente en Santiago de Cuba: Carro de renta impacta una moto en la calle Trocha

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la céntrica calle Trocha, en Santiago de Cuba, dejó a dos jóvenes lesionados después de que la moto en la que viajaban fue impactada por un carro de renta.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó en sus redes sociales que el vehículo de renta trasladó a los heridos al Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, donde recibieron atención médica inmediata.

Hasta el momento, no se han precisado la gravedad de las lesiones ni detalles oficiales sobre las causas del siniestro.

En imágenes compartidas por el reportero se observa la moto destrozada sobre el pavimento y a un agente policial inspeccionando la escena, mientras otros vehículos permanecen detenidos.

Las autoridades de tránsito aún no han emitido un informe oficial, pero el suceso ha generado preocupación entre los santiagueros por el incremento de accidentes en zonas de alto tráfico de la ciudad.