Una menor de edad fallecida y varios heridos en grave accidente en Santiago de Cuba

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Siboney, en Santiago de Cuba, ha dejado como saldo la muerte de una adolescente de 15 años y varios lesionados.

El siniestro tuvo lugar en la loma de La Guásima, una zona de pronunciada pendiente y peligrosidad reconocida por los residentes del área.

El vehículo implicado transportaba a varios pasajeros, incluidos menores de edad.

Según testigos presenciales citados por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el conductor perdió el control del automóvil de forma repentina y el carro “se precipitó loma abajo, dando muchas vueltas”.

La escena, descrita como caótica, dejó a los ocupantes expuestos a un impacto violento y desordenado. No ha trascendido la cantidad exacta de lesionados.

En la parte delantera del vehículo viajaban dos adolescentes.

Una de ellas, Yoselin Galán, de apenas 15 años, fue trasladada con vida al hospital más cercano, aunque en estado crítico.

“Cuando los médicos se disponían a intervenirla quirúrgicamente, empeoró su salud y falleció minutos después”, informó Mayeta Labrada.

Su acompañante también resultó lesionada, pero hasta el momento no se han reportado fallecimientos adicionales.

Los pasajeros que iban en la parte trasera del automóvil, de acuerdo con información preliminar, no sufrieron heridas de gravedad.

Incertidumbre en torno al chofer y causas aún sin esclarecer

El conductor del vehículo, identificado por la comunidad como “Negrín”, se lanzó del automóvil en el momento en que este comenzó a descender sin control por la loma.

La situación del chofer es aún incierta. Mientras algunos rumores locales señalan que se encuentra gravemente herido o incluso fallecido, “una fuente muy cercana dice que se encuentra detenido bajo investigación”, aclaró el periodista.

No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de las autoridades.

En cuanto a las causas del accidente, tampoco han sido esclarecidas por organismos competentes.

Sin embargo, testigos apuntan a una falla mecánica como detonante del siniestro. “El vehículo sufrió una rotura en la dirección, lo que provocó que se fuera sin control loma abajo”, relató uno de los testigos.

Seguridad vial en entredicho

El accidente ha provocado una ola de consternación en la provincia oriental y reaviva un viejo y doloroso debate sobre las condiciones técnicas de los vehículos que circulan en Cuba, muchos de ellos antiguos, modificados, sin mantenimiento adecuado y con escasa supervisión técnica.

En zonas de alta pendiente como la loma de La Guásima, los riesgos se multiplican.

En este contexto, los vecinos de Santiago de Cuba cuestionan nuevamente la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores, pero también la falta de control técnico de los medios de transporte.

Estos factores, combinados, generan un escenario propicio para tragedias como la que se acaba de vivir.