Habla cubano que salvó a dos mujeres en accidente que acabó con una camioneta en el río Miami

Un aparatoso accidente en la marina de Miami River Point estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una camioneta oficial del Departamento de Recogida de Basura de la ciudad cayó al agua con dos mujeres atrapadas en su interior.

El suceso, captado por cámaras de seguridad y viralizado en redes sociales, conmocionó a los residentes del área. Pero lo que pudo haber sido una catástrofe cambió de rumbo gracias a la rápida intervención de un cubano: Rafael Valdez, quien sin pensarlo dos veces se lanzó al canal para salvarlas.

Un accidente de segundos… y una respuesta aún más veloz

Eran las inmediaciones de la 18 calle y la 24 avenida del noroeste cuando el vehículo oficial perdió el control por razones aún no esclarecidas.

Según reportó previamente Telemundo 51, el camión “atravesó una cerca y golpeó un bote estacionado en un muelle” antes de precipitarse al agua.

En las imágenes de vigilancia se observa cómo la camioneta se estrella primero contra un árbol, impacta una embarcación atracada, y finalmente se hunde en el canal.

Testigos acudieron al lugar por el estruendo, pero entre los curiosos, solo uno reaccionó de inmediato.

“Cayó por la cerca y fui como todo mundo a mirar, pero vi que nadie (...) Y escuché a la señora pidiendo ayuda, entonces fue cuando bajé”, relató Rafael Valdez, entrevistado por Telemundo 51.

El salto al agua y un rescate bajo presión

Valdez sabía que el riesgo era real, que no se trataba de una escena cualquiera. En el agua había restos de un barco dañado y el tiempo corría en contra.

“Sabía que me podía pasar algo porque estaba un barco desbaratado (…) Entré con cuidado para no tirarme a lo loco”, explicó.

Dentro de la camioneta se encontraban dos empleadas del Departamento de Residuos Sólidos. El interior estaba cubierto por las bolsas de aire activadas tras el impacto, lo que impedía que las ocupantes pudieran escapar por sus propios medios.

“Ya el cristal estaba roto, pero las mismas bolsas de aire estaban cubriendo lo que es la ventanilla y no podían salir”, detalló.

Fue entonces cuando Rafael pidió un cuchillo. Cortó las bolsas y abrió espacio suficiente para sacarlas una a una.

“Pedí un cuchillo, piqué las bolsas de aire y por ahí las saqué (…) las estaba amarrando cuando un vecino de la marina bajó también y se llevó a esa con la soga”, añadió.

Minutos después llegaron los equipos de rescate y los buzos, mientras testigos registraban cómo la camioneta era retirada del agua.

Las marcas del heroísmo

El gesto de Rafael no salió ileso. En medio del rescate sufrió una profunda herida en la pierna, producto de un tubo de baranda que le provocó una lesión que requirió 18 puntos de sutura.

“La herida es el tubo de la baranda que me entra (…) lo malo es la infección”, explicó. La cicatriz, asegura, es un recordatorio de una acción de la que no se arrepiente.

Sobre las mujeres rescatadas, Valdez dijo que estaban en estado de conmoción.

“Muy asustadas (…) esa mujer no tenía expresión”, recordó en referencia a una de ellas.

Por fortuna, ambas resultaron físicamente ilesas, aunque visiblemente traumatizadas por el impacto.

La ola de reacciones en redes y un nombre: Rafael

La intervención heroica no pasó desapercibida.

La cuenta de Instagram Only in Dade compartió un video del accidente y describió el momento como un “aterrador accidente marina captado por la cámara: un camión se lanza sobre una valla, un árbol y un barco estacionado antes de sumergirse en el canal, con un conductor y un pasajero atrapados rescatados por un heroico buen samaritano”.

El nombre de Rafael comenzó a circular en comentarios que lo describían como “el mejor Capitán de Miami”, con múltiples usuarios expresando admiración y gratitud.

Algunos lo vinculan a una compañía local de alquiler de botes (@ashaba.rentboat), aunque esa relación no ha sido confirmada por las autoridades.

“¡El mejorrrr, mi tíooo!!”, escribió un internauta. Otro se limitó a aplaudir: “Que viva Rafael, el mejor Capitán de Miami”.

Preguntas sin respuesta

A pesar de la difusión del hecho y el rescate exitoso, muchas interrogantes siguen abiertas. Las autoridades aún no han informado cuál fue la causa del accidente: ¿falla mecánica? ¿error humano? ¿negligencia en la seguridad del entorno?

Tampoco se ha esclarecido si la marina contaba con barreras suficientes para impedir que un vehículo atravesara su perímetro y terminara en el agua con tanta facilidad.

Lo único cierto por ahora es que de no haber sido por la reacción de Rafael Valdez, las consecuencias podrían haber sido fatales.