El medio oficialista Cubadebate afirmó que el asistente de inteligencia artificial Grok, desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, ofrece respuestas “sesgadas ideológicamente” cuando aborda temas sobre Cuba.

En el artículo “Cuando la IA toma partido: qué dice Grok sobre Cuba”, publicado el 9 de diciembre por el Observatorio de Medios de Cubadebate, se analizaron 30 respuestas generadas por el chatbot en la red social X (antes Twitter).

Según el texto, el estudio clasificó las respuestas de Grok en tres categorías: R (de derecha o anticomunista), C (crítica de derechos humanos “mainstream”) y N (neutras). El resultado fue que “22 de las 30 respuestas se clasifican como R (73,3 %), 6 como C (20 %) y solo 2 pueden considerarse N (6,7 %)”.

El Observatorio concluye que “la promesa de neutralidad está lejos de cumplirse”, y que Grok “tiende a explicar la realidad cubana desde marcos liberal-conservadores y anticomunistas, incluso cuando las preguntas son neutrales o críticas con la derecha”.

El análisis cita frases del chatbot como que “el embargo no impide que Cuba negocie con el resto del mundo” y que “las sanciones no son la causa principal del fracaso de Cuba y Venezuela; el problema estaría en la planificación central y la destrucción de incentivos”.

Para Cubadebate, el modelo “organiza la información sobre Cuba dentro de un campo de fuerza discursivo liberal-conservador” y, al hacerlo, “puede contribuir a reforzar ciertos relatos y silenciar otros”.

La publicación de Cubadebate en su página de Facebook desató una avalancha de respuestas. La mayoría de los comentarios defendieron las afirmaciones de Grok o criticaron el texto del medio.

“La IA sí sabe bien lo que está diciendo”, escribió uno de los primeros usuarios. Otro añadió: “Grok dice la verdad, para algo la programó Elon Musk como la IA más comprometida con la libertad de expresión”. Algunos reaccionaron con ironía: “Ah, ¿se equivocó también la IA?” o “Los cubanos reales decimos no más comunismo, democracia y libertad”.

Otros comentarios apuntaron directamente a Cubadebate con mensajes como “Cubadebate, escuche a su pueblo también”, “Podrían observar el estado de opinión del pueblo de Cuba, eso no lo ven” y “No hay que ser una IA para saber todo eso”.

Varios usuarios sostuvieron que el chatbot simplemente reflejaba la realidad cubana: “La IA no toma partido, dice lo que más se ajusta al sentido común. Que a ustedes no les convenga es otra cosa”, escribió un internauta. Otro señaló: “Grok está haciendo un resumen de lo que opinan las personas sobre Cuba y su sistema de gobierno, así que saquen sus propias conclusiones”. En la misma línea, alguien comentó: “Hasta la IA se dio cuenta de la infladera y el llantén con el bloqueo”.

Algunos lo tomaron con burla: “Bueno, ahora encontramos un nuevo culpable de este desastre: la IA”, “Ñooo, descubrieron el agua caliente”, “La IA definitivamente no se equivoca con ustedes” y “Ahora la culpa de todo es de Grok”.

También aparecieron críticas más extensas: “El gobierno de Cuba no practica un sistema socialista. Ni siquiera tiene sistema. Hostil y manipulador es el gobierno, que por décadas justifica con el bloqueo su maltrato al pueblo”. Otro usuario escribió: “El Observatorio de Medios de Cubadebate ha hecho un estudio y descubrió que Grok tiene un sesgo anticomunista. ¡Escándalo mundial! Si el régimen lo odia, es porque dice verdades que duelen”.

Varios comentarios coincidieron en que las respuestas del chatbot no eran ideológicas, sino descriptivas: “Dice lo que es verídico, lo que por años ha demostrado el socialismo”, “Cuba está como está por la mala administración, no por el bloqueo” y “Ya ni la IA los apoya, hasta los algoritmos se dieron cuenta”.

Algunos ironizaron sobre la tendencia del medio a buscar culpables: “El toque, el bloqueo y ahora Grok… siempre hay un culpable nuevo” y “Si la Seguridad del Estado pudiera meter presa a la IA, lo haría”. En tono más crítico, otro usuario escribió: “Ya perdieron la batalla de ideas, por mentirosos. La IA no se equivoca, ustedes sí”.

Solo unos pocos comentarios intentaron matizar el debate, sugiriendo que “las causas de los problemas son multifactoriales” o que “las IA pueden reflejar modelos dominantes”. Sin embargo, la abrumadora mayoría expresó críticas hacia Cubadebate y apoyo a las respuestas del chatbot.

Grok es el asistente de inteligencia artificial creado por xAI, empresa fundada por Elon Musk, e integrado en la red social X (antes Twitter). Musk lo ha descrito como un modelo diseñado para responder “con humor y sin censura”.

El artículo de Cubadebate menciona estudios académicos sobre sesgos políticos en modelos de lenguaje, pero utiliza el caso cubano para advertir sobre el impacto ideológico que, según el medio, pueden tener estas herramientas en la percepción internacional sobre Cuba.

La controversia entre Cubadebate y Grok ilustra cómo la inteligencia artificial ha entrado en el terreno de la disputa ideológica. Mientras el medio oficialista acusa al modelo de reproducir “discursos liberal-conservadores”, la reacción en redes sociales refleja que muchos cubanos perciben las respuestas del chatbot como un simple reflejo de su realidad cotidiana.