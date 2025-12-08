Cuba continúa invicta en el Mundial de Boxeo de la IBA en Dubái

Vídeos relacionados:

Cuba sigue con paso perfecto en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) que se disputa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y ya acumula récord de 3-0, manteniéndose invicta en el inicio del certamen.

El doble campeón olímpico Arlen López y el subtitular universal de 2023 Fernando Arzola inauguraron el camino victorioso de la isla con dos contundentes triunfos en sus respectivas divisiones, mientras que Giorvis Salfrán (51 kg) mantuvo la senda victoriosa.

En los 80 kilogramos, Arlen López derrotó 4-1 al turco Bayram Malkan, en un combate votado 30-26, 28-29, 30-27, 30-27 y 29-28. El guantanamero impuso su ritmo y mostró un dominio técnico que lo reafirma como uno de los grandes favoritos del torneo, expuso Cubadebate.

Por su parte, en la división superpesada (+92 kg), Fernando Arzola, subcampeón mundial en Taskent 2023, resolvió su combate por RSC-I en el primer asalto ante el australiano Joshua Cercarelli.

Según detalló a JIT el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, el pleito culminó a los 1:53 minutos tras una caída del rival que además sufrió una lesión de tobillo que le impidió continuar.

En tanto, Salfrán, subcampeón en la Copa del Mundo de Colonia 2023, vencio azerí Nijat Huseynov, medallista de bronce en el Mundial Juvenil 2021 y dos veces campeón europeo.

Próximos compromisos y figuras a seguir

Arlen López volverá al ring el lunes para enfrentar al iraquí Ridha Talib Jabbar, mientras que Arzola se medirá con el español Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui, subcampeón olímpico en París 2024.

Ese mismo día debutará Julio César La Cruz (92 kg), bicampeón olímpico y cinco veces campeón mundial, quien es amplio favorito ante el senegalés Karamba Kebe, en su intento de conquistar una histórica sexta corona.

Un Mundial de alto nivel competitivo

El evento, celebrado en el Dubai Duty Free Tennis Stadium, reúne a más de 420 boxeadores de 108 países. Las finales de cada división están programadas para el sábado 13.

Con su impecable inicio de 3-0, Cuba busca mantener la tradición que la ha convertido en una potencia histórica del boxeo mundial.