El régimen cubano celebra el Día de los Derechos Humanos y recibe una avalancha de críticas

Mientras la Embajada de Estados Unidos en La Habana y organizaciones internacionales recordaban este martes el Día Internacional de los Derechos Humanos exigiendo la libertad de los presos políticos cubanos, el régimen de Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en redes sociales que provocó una ola de burlas e indignación popular.

En un post de Cubadebate, vocero oficial del régimen, el gobierno afirmó que la Revolución y el socialismo cubano son “un sistema de todos y para todos, basado en la justicia social, la igualdad y el humanismo”.

El mensaje fue acompañado de emoticonos de puños y banderas cubanas, y una pregunta retórica:“¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos?”.

Los cubanos reaccionaron de inmediato al post con denuncias sobre el cinismo del régimen y la crisis humanitaria que atraviesa la isla.

“Esto sí es el verdadero sarcasmo. Parece un meme.”; “Asere, esta gente sí tienen la cara dura.”; “Cuánta hipocresía y cinismo... ¿de qué derechos humanos se puede hablar en Cuba donde expresarse libremente es pecado?”, dijeron algunos.

Otros usuarios señalaron la falta de igualdad real, el hambre, la represión y las condiciones indignas de vida que enfrenta la mayoría de los cubanos.

“En Cuba no se respetan los derechos humanos y muchas cosas más… el pueblo no tiene cubiertas ni las necesidades básicas para sobrevivir.”, subrayó.

Uno de los comentarios más compartidos fue el de una internauta que publicó un extenso texto denunciando las condiciones que vive la población.

“El pueblo de Cuba hoy no vive, sobrevive y lo hace bajo condiciones muy indignas. No hay ideología que justifique vivir sin agua, sin alimentos, sin medicamentos ni electricidad. Vivir así es inhumano. El apagón sin programación, la falta de gas, la canasta básica vacía, todo es consecuencia de su ineptitud. Como dijo Fidel: hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es imposible vivir así.”, señaló.

El post oficial del régimen aseguraba que “el gobierno cubano mantiene su firme voluntad de fortalecer y perfeccionar la promoción y protección de los derechos humanos para todos”.

Sin embargo, los internautas recordaron que en Cuba no se puede ejercer libremente la opinión, la prensa ni el derecho a la protesta.

“Derechos humanos… pero dentro de la revolución. Si la cuestionas, te complicas la existencia.”; “El concepto está bien escrito, pero muy mal ejecutado. El pueblo no tiene voz ni voto, solo tragar en seco lo que el gobierno impone.”, afirman algunos comentarios.

Incluso algunos cubanos citaron el propio Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, para contrastarlo con la censura y persecución que existe en la isla.

Muchos usuarios calificaron el mensaje de Cubadebate como una “broma cruel” o un “meme institucional”.

“Es una burla al pueblo.”; “La mentira hecha periodismo. Ya no hay límites de vergüenza.”; y “Ya mirando el peso corporal de un jubilado y de un funcionario se ve la igualdad.”, son comentarios que pueden leerse en la publicación.

Este miércoles decenas de cubanos en otros países se reunieron para exigir la liberación de los presos políticos en la isla.

Asimismo, la Embajada de EEUU en Cuba pidió la liberación de los prisioneros con veladoras e imágenes de varios detenidos.