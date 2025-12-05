Cubadebate invita a descargar libros sobre Fidel y desata reacciones: "Si van a dar algo de gratis, den comida"

Vídeos relacionados:
Cubadebate volvió a ser blanco de críticas en redes sociales tras publicar una invitación a descargar gratuitamente cuatro libros sobre Fidel Castro en el sitio oficial Fidel Soldado de las Ideas.
El post, difundido en Facebook junto a una ilustración del exgobernante, afirma que “desde la literatura, mucho se ha escrito sobre la vida, el pensamiento y la obra revolucionaria del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz” y propone a los lectores “regresar a nuestro archivo para descargar de forma gratuita una selección de libros sobre Fidel”.
La publicación generó reacciones en redes, con decenas de comentarios cargados de ironía, enojo y sarcasmo. Los usuarios cuestionaron la desconexión del régimen con la realidad del país, mientras otros ridiculizaron la promoción de textos sobre Fidel en medio de la crisis económica, el hambre y los apagones.
“Si van a dar algo de gratis, den comida que nadie quiere esas absurdas ideas ni regaladas”, escribió uno. Otro ironizó: “Apenas me pongan las tres horas de corriente que me tocan por la libreta, los descargo”. Un tercero comentó: “Hay libros que valen la pena: filosofía, economía, ciencia… pero leer al que hundió el país, eso sí que es ficción de terror”. También se leyeron mensajes como “¿Y sobre la destrucción de Cuba, se ha escrito algo?”, “No gracias, métanselo por el asterisco” o “De desgracias estamos hartos, límpiense el culo con eso”.
El tono general fue de rechazo y burla hacia la publicación, con muy pocos comentarios favorables. Los internautas señalaron que, mientras la población enfrenta carencias básicas, los medios oficiales siguen exaltando a Fidel Castro en lugar de atender los problemas reales del país.
La invitación de Cubadebate se suma a una serie de acciones recientes que evidencian un esfuerzo sostenido del régimen cubano por reactivar el culto a la figura del fallecido líder en vísperas del centenario de su nacimiento en 2026. En las últimas semanas se han sucedido actos, publicaciones y campañas propagandísticas en su honor.
El régimen ha vuelto a utilizar a niños y adolescentes en ceremonias políticas, como la peregrinación organizada en Santiago de Cuba hacia el cementerio Santa Ifigenia, donde menores cargaron retratos de Fidel Castro y banderas nacionales. En otros casos, escuelas y círculos infantiles de Moa y Camagüey realizaron homenajes similares con consignas y flores, mientras la prensa oficial describía esas actividades como expresiones de “fervor revolucionario”.
A ello se suman actos simbólicos como la entrega de colchones en un hospital de Santiago “en el marco del centenario de Fidel Castro” y concursos poéticos promovidos por Cubadebate para rendirle tributo, como ocurrió cuando el medio lanzó un certamen en honor al exgobernante. En otra publicación, Cubadebate pidió “acudir al caballo, al genio” de Fidel para resolver la crisis nacional, una frase que desató nuevamente una avalancha de burlas y críticas en redes sociales.
El patrón se repite: mientras Cuba atraviesa apagones, inflación, desabastecimiento y un éxodo sin precedentes, los medios estatales insisten en presentar a Fidel Castro como símbolo de inspiración. En contraste, las redes reflejan un creciente cansancio social. Las reacciones a la invitación de Cubadebate confirman que la figura del dictador, lejos de unir o inspirar, se ha convertido para la mayoría de los cubanos en el recordatorio de los orígenes de la crisis que hoy los asfixia.
Preguntas frecuentes sobre la promoción de libros de Fidel Castro y la reacción en Cuba
¿Por qué Cubadebate invitó a descargar libros sobre Fidel Castro?
Cubadebate invitó a descargar libros sobre Fidel Castro como parte de un esfuerzo por exaltar su figura y promover su legado en vísperas del centenario de su nacimiento en 2026. Esta invitación forma parte de una serie de acciones propagandísticas del régimen cubano destinadas a mantener vivo el culto a la personalidad del fallecido líder en un contexto de crisis económica y social.
¿Cómo reaccionaron los cubanos a la invitación para descargar libros sobre Fidel Castro?
La reacción de los cubanos fue mayoritariamente negativa, con críticas y burlas hacia la invitación. Muchos ciudadanos expresaron su frustración y enojo en redes sociales, señalando que la promoción de libros sobre Fidel Castro es inapropiada en medio de una crisis económica, social y sanitaria que afecta a la población. Los comentarios reflejaron un profundo descontento con el régimen y su desconexión con la realidad del pueblo cubano.
¿Cuál es el contexto actual en Cuba que influye en la percepción de estas acciones del régimen?
Cuba está atravesando una de las peores crisis económicas, sanitarias y sociales en décadas. La escasez de alimentos y medicinas, apagones prolongados, colapso del sistema sanitario y un éxodo migratorio sin precedentes han creado un ambiente de desesperación entre la población. En este contexto, las acciones del régimen para promover la figura de Fidel Castro son vistas como una distracción de los problemas reales que enfrenta el país, lo que genera aún más rechazo y descontento.
¿Qué otras acciones ha tomado el régimen para mantener vivo el culto a Fidel Castro?
Además de la invitación a descargar libros, el régimen ha organizado actos simbólicos, concursos poéticos y ceremonias políticas en honor a Fidel Castro. Estas actividades incluyen peregrinaciones, homenajes en escuelas y círculos infantiles, y campañas propagandísticas en medios oficiales. El esfuerzo por reactivar el culto a la figura de Fidel Castro se ha intensificado en vísperas del centenario de su nacimiento, a pesar del descontento generalizado de la población.
