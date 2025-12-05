Cubadebate invita a descargar libros sobre Fidel y desata reacciones: "Si van a dar algo de gratis, den comida"

Vídeos relacionados:

Cubadebate volvió a ser blanco de críticas en redes sociales tras publicar una invitación a descargar gratuitamente cuatro libros sobre Fidel Castro en el sitio oficial Fidel Soldado de las Ideas.

El post, difundido en Facebook junto a una ilustración del exgobernante, afirma que “desde la literatura, mucho se ha escrito sobre la vida, el pensamiento y la obra revolucionaria del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz” y propone a los lectores “regresar a nuestro archivo para descargar de forma gratuita una selección de libros sobre Fidel”.

Facebook / Cubadebate

La publicación generó reacciones en redes, con decenas de comentarios cargados de ironía, enojo y sarcasmo. Los usuarios cuestionaron la desconexión del régimen con la realidad del país, mientras otros ridiculizaron la promoción de textos sobre Fidel en medio de la crisis económica, el hambre y los apagones.

“Si van a dar algo de gratis, den comida que nadie quiere esas absurdas ideas ni regaladas”, escribió uno. Otro ironizó: “Apenas me pongan las tres horas de corriente que me tocan por la libreta, los descargo”. Un tercero comentó: “Hay libros que valen la pena: filosofía, economía, ciencia… pero leer al que hundió el país, eso sí que es ficción de terror”. También se leyeron mensajes como “¿Y sobre la destrucción de Cuba, se ha escrito algo?”, “No gracias, métanselo por el asterisco” o “De desgracias estamos hartos, límpiense el culo con eso”.

El tono general fue de rechazo y burla hacia la publicación, con muy pocos comentarios favorables. Los internautas señalaron que, mientras la población enfrenta carencias básicas, los medios oficiales siguen exaltando a Fidel Castro en lugar de atender los problemas reales del país.

La invitación de Cubadebate se suma a una serie de acciones recientes que evidencian un esfuerzo sostenido del régimen cubano por reactivar el culto a la figura del fallecido líder en vísperas del centenario de su nacimiento en 2026. En las últimas semanas se han sucedido actos, publicaciones y campañas propagandísticas en su honor.

El régimen ha vuelto a utilizar a niños y adolescentes en ceremonias políticas, como la peregrinación organizada en Santiago de Cuba hacia el cementerio Santa Ifigenia, donde menores cargaron retratos de Fidel Castro y banderas nacionales. En otros casos, escuelas y círculos infantiles de Moa y Camagüey realizaron homenajes similares con consignas y flores, mientras la prensa oficial describía esas actividades como expresiones de “fervor revolucionario”.

A ello se suman actos simbólicos como la entrega de colchones en un hospital de Santiago “en el marco del centenario de Fidel Castro” y concursos poéticos promovidos por Cubadebate para rendirle tributo, como ocurrió cuando el medio lanzó un certamen en honor al exgobernante. En otra publicación, Cubadebate pidió “acudir al caballo, al genio” de Fidel para resolver la crisis nacional, una frase que desató nuevamente una avalancha de burlas y críticas en redes sociales.

El patrón se repite: mientras Cuba atraviesa apagones, inflación, desabastecimiento y un éxodo sin precedentes, los medios estatales insisten en presentar a Fidel Castro como símbolo de inspiración. En contraste, las redes reflejan un creciente cansancio social. Las reacciones a la invitación de Cubadebate confirman que la figura del dictador, lejos de unir o inspirar, se ha convertido para la mayoría de los cubanos en el recordatorio de los orígenes de la crisis que hoy los asfixia.