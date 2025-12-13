"Ponte your Moños": Mujeres inmigrantes convierten sus trenzas en mensaje de resistencia contra ICE

Vídeos relacionados:

Entre el miedo y la esperanza, un grupo de mujeres inmigrantes —en su mayoría mexicanas, centroamericanas y caribeñas— ha lanzado una campaña pacífica llamada “Ponte your Moños”, una propuesta que transforma las trenzas tradicionales y los moños coloridos en un símbolo de unidad y resistencia frente a las redadas de ICE en California.

La iniciativa surgió tras conocerse que más de 10,000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Los Ángeles desde junio, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las participantes explican que sus peinados no son solo una muestra de identidad cultural, sino un acto de resistencia frente al miedo que provocan los operativos migratorios, citó Telemundo.

“Nos trenzamos unas a otras para no olvidarnos quiénes somos, para no dejar que el miedo nos quite la esperanza. ICE no puede deportar nuestra cultura”, dice Lucía Ramírez, mexicana de 28 años, hija de inmigrantes y una de las fundadoras del movimiento.

La campaña Ponte your Moños combina arte, espiritualidad y activismo. Durante las procesiones de este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, decenas de mujeres llevaron moños con los colores de la bandera mexicana, guatemalteca y salvadoreña, entrelazados con listones que decían: “Ningún ser humano es ilegal” y “Virgencita, protégenos”.

“Este año ha sido horrible para la comunidad, pero sentimos que la Virgen nos cuida”, comenta una anciana, que después de pasar 30 años ilegalmente en el país obtuvo su residencia.

“Las redadas han dejado familias partidas, y aun así, seguimos rezando y trenzándonos como nuestras abuelas lo hacían, con fe y orgullo”, subrayó.

La Virgen como símbolo de protección

La festividad de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un refugio espiritual para muchas familias inmigrantes afectadas por la ola de detenciones impulsada por la Administración Trump.

En varias parroquias del sur de California, los fieles pidieron a la ‘Morenita del Tepeyac’ que proteja a quienes enfrentan procesos de deportación o esperan una cita migratoria.

Durante la procesión principal, organizada frente a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, decenas de mujeres con moños y flores en el cabello caminaron sosteniendo veladoras y pancartas con frases como “Virgencita, guía a nuestros hijos” y “Nadie es ilegal bajo tus ojos”.

La iniciativa se ha extendido por redes sociales bajo el hashtag #PonteYourMoños, donde cientos de mujeres comparten fotos con trenzas y mensajes de apoyo a las familias separadas por las deportaciones.

En algunos barrios del condado de Los Ángeles, talleres comunitarios enseñan a niñas y adolescentes a trenzar y reflexionar sobre el valor de la identidad cultural y la solidaridad.

El movimiento también busca visibilizar la violencia institucional que enfrentan las mujeres migrantes durante las operaciones de ICE.

“Las trenzas son un grito silencioso”, resume una de las organizadoras. “Nos recuerdan que la resistencia también puede ser bella”.

La campaña surge tras una serie de operativos federales que dejaron más de 10,000 inmigrantes arrestados en Los Ángeles, muchos de ellos con antecedentes criminales, pero otros detenidos por simples faltas migratorias, según denuncian organizaciones civiles.

La tensión entre las autoridades locales y el gobierno federal continúa en aumento, mientras la comunidad inmigrante recurre a la fe, la cultura y la solidaridad para resistir.