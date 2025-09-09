Extraditan a Florida a mujer vinculada con el asesinato del cubano Daylon Fleitas en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

La cubana Ariely Álvarez Cabrera, de 27 años, fue extraditada desde México al sur de Florida por su presunta implicación en el asesinato de Daylon Fleitas González.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), en colaboración con agencias federales y mexicanas, anunció este 9 de septiembre la detención de Álvarez Cabrera en territorio mexicano.

La sospechosa escapó de Estados Unidos con su pareja, Alfredo Carballo González, y con su bebé de cinco meses. Actualmente esta mujer se encuentra recluida en una prisión del condado de Broward.

El cuerpo de Fleitas, un hombre cubano de 37 años que era residente en Hialeah, fue hallado dentro de un contenedor de reciclaje en una zona boscosa de Miami-Dade a inicios de agosto.

Detalles del crimen de Daylon Fleitas

El reporte policial indica que el 3 de agosto Fleitas se reunió con Carballo en la zona de la 95 avenida y la calle 106 del noroeste, en Medley. Un video de vigilancia muestra cómo ambos ingresan a la camioneta del cubano.

Minutos después, Carballo arrastra el cuerpo de la víctima y lo introduce en un contenedor de reciclaje, que luego coloca en el vehículo. Un segundo automóvil, presuntamente conducido por Álvarez Cabrera, lo sigue al abandonar el lugar.

La investigación se activó el 7 de agosto, cuando los familiares reportaron la desaparición de Fleitas. Al día siguiente, el camión fue hallado con rastros de sangre y una mochila. El 9 de agosto, el cuerpo del cubano fue encontrado en el contenedor abandonado, con múltiples heridas de arma blanca.

Las autoridades sostienen que el encuentro entre Carballo y Fleitas fue para saldar una deuda de 10,000 dólares. Los sospechosos del asesinato huyeron del país con su bebé, lo que dio lugar a una intensa búsqueda internacional.

La detención de Álvarez Cabrera

Las autoridades confirmaron que el bebé de cinco meses que estaba con Ariely Álvarez Cabrera fue recuperado sano y salvo.

Carballo González, de 32 años, continúa prófugo. Es el padre del bebé y el principal sospechoso del homicidio de Fleitas. Las autoridades lo consideran armado y peligroso, y solicitan a quien tenga información sobre su paradero que se comunique de forma anónima a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade: 305-471-TIPS (8477).

El caso continúa abierto. Ariely Álvarez Cabrera enfrentará cargos por su presunta participación en uno de los crímenes más impactantes ocurridos este año en el sur de Florida.

