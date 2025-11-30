Exponen abusos y negligencia médica contra mujeres embarazadas detenidas por ICE

Vídeos relacionados:

Un reportaje de The Independent destapó nuevas denuncias estremecedoras sobre el trato que reciben mujeres embarazadas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, incluyendo casos de negligencia médica, hambre, infecciones y abortos espontáneos.

Las revelaciones provocan especial preocupación dentro de la comunidad migrante cubana, que en los últimos años ha visto un aumento de detenciones, incluyendo a mujeres y madres jóvenes, en redadas y operativos del ICE.

La historia más dura es la de Alicia, una inmigrante que llevaba casi una década viviendo en Luisiana y que fue arrestada tras acudir a una cita rutinaria con ICE. Aunque la normativa federal prohíbe la detención de mujeres embarazadas, fue recluida en el Centro de Procesamiento del Sur de Luisiana, donde permaneció tres meses.

Allí descubrió que estaba embarazada y, según contó a los abogados citados por The Independent, comenzó a sufrir dolores intensos, sangrado y otros síntomas que derivaron en un aborto espontáneo.

Lo peor fue que le realizaron un procedimiento médico sin su consentimiento, en inglés, un idioma que no domina, y sin que se le explicara lo que le estaban haciendo. Tras varias solicitudes de asistencia médica ignoradas, Alicia desarrolló una infección vaginal que no fue tratada hasta que fue deportada en julio.

La carta enviada por organizaciones de derechos civiles al ICE recoge testimonios de más de una docena de mujeres, embarazadas o en posparto, recluidas en centros de Luisiana, Georgia e Illinois.

Todas coinciden en patrones similares, que incluyen alimentos en mal estado, porciones mínimas, largas semanas sin comer proteína, temperaturas heladas, hacinamiento y servicios médicos deficientes. Algunas mujeres afirmaron que solo recibían “un burrito congelado al día”; otras que la comida llegaba con moho o insectos.

Sarah Decker, abogada de RFK Human Rights, confirmó a The Independent que “no existe ninguna circunstancia” en la que la detención sea un entorno seguro para una mujer embarazada.

Sin embargo, según datos citados por el propio medio, durante la administración de Donald Trump estas detenciones se han vuelto más frecuentes. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que representan apenas el 0,133% del total de detenidos, pero organizaciones sociales argumentan que las cifras reales están oscurecidas debido a la falta de transparencia. Desde 2025, el Congreso dejó de exigir informes detallados sobre embarazadas bajo custodia.

Además de la negligencia médica, la separación familiar es otro golpe severo. Muchas de estas mujeres son madres de niños pequeños y viven con el temor constante de perder el contacto con ellos.

En julio, una nueva directiva debilitó las obligaciones del ICE para garantizar que los padres detenidos puedan coordinar el cuidado de sus hijos antes de ser deportados, lo que ha generado alarma entre abogados y defensores.

Una alerta que también toca a la comunidad cubana

Aunque el reportaje no especifica nacionalidades, la denuncia resuena entre los migrantes cubanos, un grupo que se ha vuelto especialmente vulnerable en materia de detenciones.

En los últimos años, madres cubanas embarazadas o con niños pequeños han sido objeto de redadas, verificaciones improvisadas y revisiones en cortes migratorias, donde cualquier error, registros incompletos, citas mal notificadas, cambios de dirección no procesados, puede terminar en una detención en manos de ICE.

Para familias cubanas que huyen de la crisis económica, la violencia o la falta de atención médica en la isla, la perspectiva de vivir un embarazo en un centro de detención, sin lenguaje, sin comida adecuada y sin atención, representa un riesgo que muchas ni siquiera imaginan cuando comienzan la travesía hacia EEUU.

Las organizaciones que denunciaron los abusos pidieron al ICE revisar de inmediato todos los casos de mujeres embarazadas y liberarlas de su custodia. Hasta ahora, según The Independent, la agencia no ha respondido.

Mientras tanto, los testimonios como el de Alicia recuerdan una realidad incómoda: ser migrante, mujer y embarazada en Estados Unidos puede convertirse, bajo el sistema actual, en una condena al abandono y al silencio, un peligro que también podría alcanzar a mujeres cubanas que hoy buscan refugio, reunificación familiar o un futuro más seguro al norte.