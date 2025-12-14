Redadas y detenciones de ICE en la Pequeña Habana

Detención de un nicaraguense en La Pequeña Habana

Vídeos relacionados:

Varios operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se realizaron desde el viernes en distintos puntos de Miami-Dade, especialmente en el corazón de La Pequeña Habana.

En las últimas 48 horas, circularon en redes sociales múltiples videos de hombres esposados, vehículos negros con luces intermitentes y agentes uniformados revisando documentos.

"Agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y de agencias federales realizaron paradas de tráfico al azar y detuvieron a trabajadores de distintos gremios, entre ellos un nicaragüense que está en proceso de asilo", informó el canal Telemundo.

En los videos, varios residentes en la zona gritaron a los miembros de ICE: “Son gente que está trabajando”.

Los testimonios de residentes apuntan a la presencia de vehículos federales y agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida en zonas como Pequeña Habana, Coral Gables, Hialeah, Doral y Miami Beach.

“Por la Pequeña Habana no se puede ni salir. Hay carros del Border Patrol por todos lados, llevo dos días sin salir de casa”, contó una residente.

Lo más leído hoy:

Según testigos, los agentes habrían detenido a obreros, jardineros y trabajadores de la construcción.

Estas acciones se dan en el contexto de una política federal más agresiva bajo la Administración Trump, que ha intensificado la persecución de inmigrantes con antecedentes criminales, pero que también ha sido criticada por arrestar a trabajadores sin historial delictivo.

En la emblemática Calle Ocho de La Pequeña Habana, el tema domina las conversaciones en restaurantes y bodegas.

“Todos conocemos a alguien que puede ser detenido”, comentó un cubano residente en el área.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes, como Americans for Immigrant Justice y Florida Immigrant Coalition, han pedido al ICE aclarar la naturaleza de los operativos y respetar el debido proceso de quienes están en trámites de asilo o ajuste de estatus.