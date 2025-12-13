Escenas de detenciones migratorias sacuden Miami: “Son gente que está trabajando”

Vehículos negros con luces intermitentes, agentes uniformados y hombres siendo revisados en plena calle: las imágenes difundidas en redes sociales, que muestran presuntas redadas migratorias en distintos puntos de Miami-Dade, han estremecido a la comunidad latina y desatado un profundo sentimiento de miedo e indignación.

Los videos, compartidos por la popular cuenta local Only in Dade, muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizando detenciones en la vía pública.

En las grabaciones, tomadas por testigos desde sus teléfonos móviles, se escuchan voces que comentan con asombro: “Son gente que está trabajando”; “Mira eso, ICE”, mientras los uniformados interactúan con personas junto a vehículos estacionados.

La publicación, que superó las 12 mil reacciones en pocas horas, vino acompañada de una frase breve pero contundente: “Agentes del ICE vistos en múltiples lugares del condado Dade hoy…”.

El post desató un torrente de comentarios que reflejan la tensión y la división dentro de la comunidad. “Es doloroso ver a tantos latinos celebrando la desgracia de otros trabajadores latinos”, escribió una mujer.

Otro usuario apuntó con ironía: “Los mismos que hoy se alegran, la próxima semana se quejarán porque José no fue a cortarles el césped por 45 dólares y ahora tendrán que llamar a Chad por 125”.

Lo más leído hoy:

Mientras algunos llamaron a mantener la calma y portar documentos en regla —“Si te paran, lleva tu licencia o la residencia contigo”—, otros aplaudieron la presencia de agentes federales: “Solo sé legal. Mi papá cubano se hizo ciudadano, dejen de poner excusas”.

Testimonios desde las calles

En las últimas 48 horas, múltiples residentes de Miami aseguran haber visto vehículos del ICE o de la Patrulla Froteriza en zonas como Little Havana, Coral Gables, Hialeah, Doral, Miami Beach y Hollywood Beach.

“Hoy los vi en Hollywood Beach, primera vez que veo eso en esta zona”, relató una mujer en redes. “Por la Pequeña Habana no se puede ni salir; hay carros del Border Patrol por todos lados, llevo dos días sin salir de casa”, escribió otra.

Otros testigos afirman que las redadas parecen dirigidas a obreros, jardineros y trabajadores de la construcción, lo que ha intensificado el miedo entre quienes carecen de estatus migratorio.

“He visto videos de dueños llorando mientras se llevaban a sus empleados”, comentó un internauta. “Es amargo vivir así; esta gente solo está trabajando”.

A pesar de la avalancha de testimonios y videos, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han confirmado la realización de operativos masivos en Miami durante este fin de semana.

Redadas previas en 2025

Los reportes de medios acreditados confirman que sí han ocurrido redadas en meses recientes.

En junio, NBC 6 South Florida informó de un operativo en el noroeste del condado Miami-Dade, donde 11 personas fueron arrestadas. En enero, Telemundo 51 y Miami New Times también documentaron detenciones de inmigrantes indocumentados en distintos puntos del sur de Florida.

Estos antecedentes mantienen viva la preocupación entre comunidades migrantes, especialmente cubanos, venezolanos y centroamericanos, que trabajan en sectores vulnerables como la construcción, la jardinería o el servicio doméstico.

Silencio oficial y clima de tensión

Hasta el cierre de esta nota, no hay confirmación oficial de un operativo coordinado por ICE en el condado. Sin embargo, la viralización de los videos de Only in Dade y las advertencias publicadas por influencers locales han extendido el temor.

“Nosotros también construimos este país”, escribió un usuario. “No se vale que nos traten como delincuentes”.

Mientras las autoridades guardan silencio, Miami vive una jornada marcada por la incertidumbre y el miedo. Las calles siguen tranquilas, pero en los hogares de muchos inmigrantes, el eco de una frase se repite con angustia: “Son gente que está trabajando”.