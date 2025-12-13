Preocupación en Miami por presencia de agentes de ICE

Vídeos relacionados:

La comunidad migrante de Miami vive un fin de semana de incertidumbre tras la difusión de mensajes en redes sociales que advierten sobre supuestos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes zonas de la ciudad.

Aunque las autoridades federales no han confirmado un despliegue masivo, decenas de residentes aseguran haber visto agentes y vehículos oficiales en calles del condado Miami-Dade y municipios aledaños.

El aviso que encendió las alarmas circuló la noche del viernes a través de una publicación viral en Instagram, donde el creador de contenido @un_martitodurako advirtió: “Hay operativos en todo Miami, traten de no salir, estén tranquilos, que la cosa no está como para ir de party. El ICE está en todos lados. Tacto”.

El mensaje se propagó rápidamente entre la comunidad latina del sur de Florida, acumulando visualizaciones y reacciones. En los comentarios, numerosos usuarios afirmaron haber visto agentes del ICE o del Border Patrol en lugares tan diversos como Miami Beach, Little Havana, Hialeah, Doral, Coral Gables, Hollywood Beach y Homestead.

“Por la Pequeña Habana no se puede ni salir, hay carros del Border Patrol por todos lados”, comentó una mujer que aseguró llevar “dos días encerrada en casa”.

Otro usuario aseguró que “en la zona de Flagler y la calle 27 estuvieron parqueados todo el día”, mientras alguien más afirmó haberlos visto “en la 20 NW y la Flagler, donde dicen que el sábado y domingo van a hacer una redada grande”.

Otros testimonios apuntan a una presencia visible en zonas comerciales. “Están en los Home Depot, dentro de las camionetas, y salen de sorpresa”, escribió un hombre que dijo ser trabajador de la construcción.

Otro comentó que vio “como ocho carros negros frente al restaurante Moshi Moshi, en Biscayne y la 79”, mientras una persona relató que “hoy en el CVS donde fui habían una pila de ellos”.

En Hollywood Beach, al norte del condado, varios internautas también reportaron la presencia de agentes: “Hoy los vi por acá, primera vez que veo eso en esta zona”, afirmó una residente. Otros mencionaron puntos como el Hard Rock Casino y la autopista Turnpike, donde habrían sido vistos vehículos oficiales en las últimas horas.

La publicación generó además una oleada de mensajes de apoyo y preocupación. “Gracias por avisar”, “que Dios cuide a nuestra gente trabajadora”, y “es triste ver cómo se llevan a personas que solo quieren salir adelante”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Sin embargo, también hubo voces críticas que llamaron a la calma y a evitar la desinformación: “Si tu escribieras mejor se entendiera el mensaje”, respondió una seguidora, a lo que otro usuario contestó con ironía: “Se entendió clarito, toque de queda”.

Antecedentes recientes

Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de operativos masivos este fin de semana, medios acreditados han documentado redadas recientes del ICE en Miami durante 2025.

En junio, NBC 6 South Florida reportó un operativo en el noroeste del condado Miami-Dade, donde 11 personas fueron arrestadas tras una intervención en una vivienda. En enero, Telemundo 51 y Miami New Times también registraron acciones similares con detenciones de inmigrantes indocumentados, algunos con órdenes de deportación pendientes.

Estos hechos han generado un ambiente de temor entre las comunidades migrantes, especialmente entre cubanos, venezolanos y centroamericanos que residen en el área metropolitana de Miami.

“He visto videos de dueños llorando mientras se llevaban a sus empleados”, escribió un internauta indignado. “Miles de familias están sufriendo este año por ser emigrantes y solo querer trabajar”.

Rumores y tensión en la comunidad

Hasta ahora, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han emitido comunicados sobre redadas programadas o un operativo especial en Miami durante diciembre.

Sin embargo, el temor se ha extendido entre los migrantes, muchos de los cuales aseguran preferir no salir de sus casas hasta que se aclare la situación.

Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un reflejo del nerviosismo que se respira en las calles del sur de Florida: entre el miedo, la desinformación y la solidaridad, miles de personas comparten la misma sensación de vulnerabilidad ante una posible ola de redadas que, real o no, revive los peores temores de la comunidad inmigrante.