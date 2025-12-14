Músico cubano que trabajó con Celia Cruz y Óscar D’León vive hoy sin hogar en Miami

Durante décadas, su bongó sonó en escenarios de Cuba, Estados Unidos, Europa y América Latina. Compartió tarima con Celia Cruz, Óscar D’León, Cachao y figuras clave de la Fania All Stars. Hoy, a sus 59 años, Jorge “Bongo” Echevarría enfrenta una realidad muy distinta, viviendo en condiciones de calle en Miami, una de las ciudades que alguna vez fue epicentro de su carrera musical.
La historia del músico cubano ha salido a la luz gracias a varios videos publicados en TikTok por la cuenta Conducta Dade, un proyecto comunitario que se dedica a ayudar a personas de origen cubano que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad en el sur de la Florida.
En los testimonios, Echevarría repasa una trayectoria que muchos músicos solo podrían soñar. Salió de Cuba siendo joven, tras formarse desde los siete años en instituciones como la Escuela Nacional de Arte y trabajar en escenarios emblemáticos como Tropicana. Luego vinieron las giras internacionales, las grabaciones y los encuentros con leyendas de la música latina.
“Trabajé con Celia, con Óscar de León, con Cachao”, recuerda con orgullo. En Miami, se consolidó profesionalmente y llegó a fundar su propia orquesta a inicios de los años 2000, con la que logró reconocimiento radial y colaboró con arreglistas y productores que hoy son referentes del género, incluidos músicos vinculados a Marc Anthony e Isaac Delgado.
Además de intérprete, Jorge “Bongo” Echevarría fue compositor, director de orquesta y productor musical. También ejerció como profesor de percusión cubana y llegó a impartir clases en universidades europeas, incluida una de las más prestigiosas de Londres. Su formación estuvo marcada por maestros de primer nivel, como Changuito y músicos del folclórico nacional cubano.
Sin embargo, el paso del tiempo, las dificultades económicas y una serie de circunstancias personales lo llevaron a una caída abrupta. En los videos, no hay reproches ni discursos victimistas, sino una mezcla de memoria, dignidad y dolor contenido. Habla de la música como disciplina, sacrificio y sueño, valores que, dice, aprendió desde casa y que marcaron toda su vida.
La historia de Jorge “Bongo” Echevarría no es un caso aislado. Para muchos cubanos en el exilio, especialmente artistas que llegaron décadas atrás, la vejez y la falta de redes de apoyo se convierten en una batalla silenciosa. El contraste entre el aplauso de ayer y el abandono de hoy golpea fuerte.
Conducta Dade ha llamado la atención sobre su situación con el objetivo de generar apoyo y visibilizar una realidad que a menudo pasa desapercibida. Detrás del músico sin hogar hay un hombre que fue parte viva de la historia de la música cubana y latina, y cuya vida hoy depende de la solidaridad.
Para una comunidad marcada por la migración, la separación y la lucha diaria por sobrevivir, el caso de Jorge “Bongo” Echevarría es también el recordatorio de que el talento y la fama no siempre garantizan un final digno, y de que nadie está a salvo de caer cuando se rompe la red que sostiene.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.