Un año de la tragedia de El Taiger: La música cubana marcada por un antes y un después

Este 3 de octubre se cumple un año del violento incidente que dejó al reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger, gravemente herido en Miami.

El cantante fue hallado dentro de un vehículo Mercedes-Benz con un disparo en la cabeza y trasladado al Jackson Memorial Hospital, donde permaneció en estado crítico durante una semana. El 10 de octubre de 2024, a las 12:40 p.m., los médicos confirmaron su fallecimiento. Tenía 37 años.

Un comunicado oficial en sus redes sociales anunció la noticia y lo despidió como “el sentimiento del pueblo”, recordando que ahora se reunía con su madre fallecida. La confirmación del deceso generó una oleada de dolor y homenajes en Cuba, Miami y comunidades de la diáspora.

El caso dio un giro con la búsqueda de Damián Valdez-Galloso, alias El Narra, principal sospechoso del ataque y aún prófugo, según la policía de Miami. La investigación descartó la hipótesis de un intento de suicidio y apuntó a un crimen violento sin sentido.

La muerte de El Taiger significó un quiebre en la escena urbana cubana. Reconocido por su estilo único, su negativa a seguir las reglas del mercado y sus colaboraciones con artistas internacionales como J Balvin, Cosculluela y Bad Bunny, el músico dejó un legado difícil de igualar.

Sus canciones se convirtieron en himnos para una generación de cubanos dentro y fuera de la isla, mientras que su figura pasó a simbolizar la resiliencia cultural de una juventud marcada por la crisis y la migración.

Un año después, la música cubana sigue de luto y la memoria de El Taiger continúa viva en sus seguidores, que lo recuerdan como un ícono irreverente, creativo y profundamente ligado a la identidad de su pueblo.

También dejó cuatro hijos, quienes han mantenido vivo su legado, y en su memoria han salido a la luz varias canciones póstumas que reafirman su influencia en el reguetón cubano.