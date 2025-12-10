Carlos Varela se queda sin viajar a Estados Unidos: Su visa de trabajo no ha sido aprobada

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Carlos Varela anunció la postergación de sus conciertos programados para el 14 y 15 de noviembre en el Flamingo Theater Bar de Miami, tras no recibir a tiempo la aprobación de su visa de trabajo por parte del consulado de Estados Unidos en Madrid.

“Lamento mucho decirles que mi visa de trabajo aún no ha sido aprobada, por tanto los conciertos tendrán que ser pospuestos”, expresó el trovador en un comunicado compartido en sus redes sociales, donde también agradeció la paciencia y el cariño del público.

“Hemos esperado hasta el último momento con la esperanza de recibir la autorización a tiempo, pero no ha sido posible”, añadió.

El autor de ‘Guillermo Tell’ explicó que el trámite fue iniciado con suficiente antelación, pero se encuentra desde hace más de un mes en proceso administrativo.

“Desde hace un año mi abogada y yo comenzamos todos los trámites para este visado. Es muy lamentable que esto esté sucediendo. Realizo este trámite todos los años y esta es la primera vez que me sucede algo así”, lamentó en una publicación anterior.

Varela recordó el compromiso con su público de Miami, donde sus presentaciones suelen agotarse con semanas de antelación. “Las entradas estaban agotadas hace meses y sé que esto afecta los tiempos, planes e ilusiones de ustedes y mías. Mi equipo, mis músicos y yo seguimos listos para retomar la gira tan pronto se confirme la visa”, aseguró.

El Flamingo Theater Bar confirmó en Instagram que las nuevas fechas están previstas para el 19 y 20 de diciembre, siempre que la situación se resuelva antes.

El comunicado de Varela concluyó con un mensaje de esperanza y afecto: “Les dejo siete abrazos y que Dios me los bendiga”.

Carlos Varela ha ofrecido numerosos conciertos en Miami, compartiendo escenario con figuras como Willy Chirino, Leoni Torres, Cimafunk y Haydée Milanés, en encuentros que celebran la música cubana y la conexión con su público en el exilio.