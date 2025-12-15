En Cuba, las sorpresas enviadas por familiares desde Estados Unidos se han convertido en una tradición que mezcla amor, nostalgia y esperanza. A través de empresas especializadas, los cubanos en el extranjero logran hacer llegar detalles, mensajes y emociones a sus seres queridos en la isla. Así ocurrió con José Ángel, un hijo que decidió homenajear a sus padres en Güines, Mayabeque, por su aniversario de bodas y el cumpleaños de su papá.

El video, publicado en TikTok por @rabinosexy, muestra la llegada de la sorpresa al hogar de la pareja. Una representante de la empresa, micrófono en mano, anuncia desde la calle: “Les traemos un regalo, varios regalos. Hoy sabemos que están festejando un aniversario de bodas y su hijo José Ángel les quiere agasajar con un precioso presente. No me vayan a llorar, quiero que estas lágrimas sean de felicidad”. A su lado, dos personajes disfrazados —un oso y una conejita rosa— sostienen globos y flores.

Entre risas, aplausos y curiosidad de los vecinos, los padres salen al portal. La señora que lleva la sorpresa continúa: “Este regalo es por su aniversario de bodas, pero también hay algo más: su hijo les envió unas palabras”. Entonces comienza a escucharse un audio con la voz de José Ángel: “A mis padres los felicito por su entrega y compromiso el uno con el otro. Los años que han pasado juntos en las buenas y en las malas son mi ejemplo a seguir. Mi flaquita, ustedes son mi orgullo. Les dedico esta canción como muestra de un verdadero amor”.

Las palabras hacen llorar a la madre, mientras el padre intenta contener la emoción. “Veo pasar un año más sin poder estar juntos, sin poder abrazarte y decirte felicidades. Eres mi heroína sin capa. Te pido que aguantes un poquito más, no creo que Dios, viendo mi sufrimiento, nos obligue a estar lejos otro año. Resiste, falta poco. Te amo, mamá”.

El mensajero continúa con los obsequios: una banda de “Cumpleañero” para el padre, varios paquetes de cerveza y bolsas con productos. Luego llega otro audio, esta vez dedicado al papá: “Te quiero abrazar en un día como hoy. Sé que antes que cualquier cosa material, preferirías mi presencia. Conservo la fe en que dentro de poco nos volveremos a ver. Cuando llegue ese momento, la distancia será solo un recuerdo. Los amo”.

Finalmente, ponen a sonar una canción y los padres se toman de las manos para bailar, mientras los presentes los observan con ternura. Entre los vecinos, se escuchan risas, gritos y hasta llantos. El gesto de José Ángel, desde lejos, logra llenar de amor y alegría una casa cubana marcada por la espera y la distancia.

El video superó rápidamente las ocho mil reacciones y cientos de comentarios. “Pensé que uno de los muñecos era el hijo”, escribió una usuaria. “Qué hermoso detalle, lloré como si fueran mis padres”, comentó otra. El propio creador del video, RabinoSexy, confirmó que la escena fue grabada en el reparto Pastorita, Güines, y añadió: “Llevo nueve años sin poder abrazar a mis viejos, pero sé que pronto llegará ese momento. La distancia no es razón para el olvido”.

Esta historia, tan cubana como emotiva, recuerda que aunque los kilómetros separen, el amor de un hijo siempre encuentra la forma de llegar a casa.