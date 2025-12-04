Gesto de grandeza: Randy Arozarena regala carros a sus entrenadores mexicanos

Vídeos relacionados:

El pelotero cubano Randy Arozarena, estrella de los Seattle Mariners en las Grandes Ligas, volvió a dar una lección de humildad y gratitud al cumplir una promesa personal: regalar dos autos nuevos a sus entrenadores mexicanos, Carlos Pérez Fernández y Edwin Solís Ballote, conocido como “Sensei”.

Arozarena, quien se encuentra en Yucatán, había asegurado meses atrás que, si lograba una buena temporada en las Mayores, recompensaría a quienes lo ayudaron en su desarrollo deportivo.

Tras un año destacado en el diamante, el jardinero cubano honró su palabra y sorprendió a sus mentores con los vehículos, un gesto que ha generado admiración en la comunidad beisbolera mexicana.

Carlos Pérez y Edwin Solís fueron figuras claves en la preparación física y técnica del jugador, acompañándolo durante etapas cruciales de su carrera. Su influencia, disciplina y confianza contribuyeron a pulir el talento del pelotero pinareño, que hoy brilla en el béisbol profesional estadounidense.

El regalo, más allá de su valor material, refleja el agradecimiento profundo de Arozarena hacia quienes lo guiaron en su camino al éxito. Su acción ha sido celebrada en redes sociales, donde muchos lo califican como un ejemplo de lealtad, humildad y compromiso con sus raíces.

Nacido en Cuba y formado en México tras su salida de la isla, Randy Arozarena ha construido una carrera marcada por el esfuerzo y la constancia.

El deportista demuestra que el éxito no se mide solo en estadísticas o contratos millonarios, sino también en la capacidad de reconocer y valorar a quienes ayudaron a alcanzar los sueños. Su acto solidifica su imagen como uno de los peloteros más admirados y humanos del béisbol latinoamericano.