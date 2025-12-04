Abuela cubana recibe un regalo especial y su reacción arrasa en las redes: "Me lo mandó mi pepillo"

Una abuela cubana ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales tras compartir su alegría al recibir un regalo inesperado. Se lo envió su hijo desde el exterior: un pequeño fogón de petróleo.
Este producto tiene un gran valor en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, donde la población sufre largos apagones cada día y no tiene gas licuado para elaborar los alimentos, lo que los obliga a cocinar con carbón y hasta con leña.
En el video publicado por Ana Laura Ivizate (@laury_luci_cami) en Instagram, la señora sonríe emocionada mientras muestra el pequeño fogón y comenta: “Me lo mandó mi pepillo, para que yo no tenga que prender el carbón a las 6:30 am".
La abuela cubana es feliz con esta sencilla muestra de cariño. "Ahora con esto hago la lechita caliente, hago una tortilla, el café y por lo menos no paso tanto trabajo. ¡Esto no es fácil! La que estaba pasando era triste, pero ahora con este regalo las cosas van mejorando”.
Su testimonio refleja la dura realidad de miles de familias en la isla, que sufren apagones de hasta 20 horas diarias y no tienen cómo cocinar los alimentos. La señora recibió un segundo regalo, de un usuario en las redes que se conmovió al ver su divertido video.
Desde hace más de cinco años, Cuba enfrenta una crisis eléctrica continua debido al deterioro de las termoeléctricas, la falta de combustible y la mala gestión del régimen. En ese contexto, una simple hornilla de petróleo se convierte en símbolo de alivio y esperanza.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el impacto social en Cuba
¿Por qué un fogón de petróleo es un regalo tan significativo en Cuba?
El fogón de petróleo es un regalo significativo porque representa un alivio en medio de la crisis energética que sufre Cuba, donde los apagones y la falta de gas licuado obligan a las familias a cocinar con métodos alternativos como leña o carbón. Este tipo de fogones proporciona una alternativa más eficiente y menos ardua para la preparación de alimentos.
¿Cuál es el estado actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética prolongada debido al deterioro de las termoeléctricas, la falta de combustible y la mala gestión del régimen. Los apagones pueden durar hasta 20 horas diarias, afectando gravemente la vida cotidiana y obligando a la población a buscar soluciones improvisadas para cocinar y realizar otras actividades diarias.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética impacta profundamente en la vida diaria de los cubanos al limitar el acceso a servicios básicos como la electricidad y el gas, lo que obliga a muchas familias a recurrir a métodos primitivos para cocinar, como el uso de leña y carbón. Esto incrementa el esfuerzo físico y el tiempo necesario para tareas cotidianas, afectando la salud y el bienestar de la población.
¿Qué soluciones están encontrando los cubanos para enfrentar la crisis energética?
Los cubanos están utilizando soluciones creativas e improvisadas para enfrentar la crisis energética, como el uso de fogones de leña, la fabricación de ventiladores caseros con materiales reciclados y el envío de generadores eléctricos desde el exterior. Estas estrategias reflejan la resiliencia y el ingenio del pueblo cubano ante la falta de recursos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.