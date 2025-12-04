Abuela cubana recibe un regalo especial y su reacción arrasa en las redes: "Me lo mandó mi pepillo"

Una abuela cubana ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales tras compartir su alegría al recibir un regalo inesperado. Se lo envió su hijo desde el exterior: un pequeño fogón de petróleo.

Este producto tiene un gran valor en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, donde la población sufre largos apagones cada día y no tiene gas licuado para elaborar los alimentos, lo que los obliga a cocinar con carbón y hasta con leña.

En el video publicado por Ana Laura Ivizate (@laury_luci_cami) en Instagram, la señora sonríe emocionada mientras muestra el pequeño fogón y comenta: “Me lo mandó mi pepillo, para que yo no tenga que prender el carbón a las 6:30 am".

La abuela cubana es feliz con esta sencilla muestra de cariño. "Ahora con esto hago la lechita caliente, hago una tortilla, el café y por lo menos no paso tanto trabajo. ¡Esto no es fácil! La que estaba pasando era triste, pero ahora con este regalo las cosas van mejorando”.

Su testimonio refleja la dura realidad de miles de familias en la isla, que sufren apagones de hasta 20 horas diarias y no tienen cómo cocinar los alimentos. La señora recibió un segundo regalo, de un usuario en las redes que se conmovió al ver su divertido video.

Desde hace más de cinco años, Cuba enfrenta una crisis eléctrica continua debido al deterioro de las termoeléctricas, la falta de combustible y la mala gestión del régimen. En ese contexto, una simple hornilla de petróleo se convierte en símbolo de alivio y esperanza.