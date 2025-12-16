Se desploma réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

Una imponente réplica de la Estatua de la Libertad, de 24 metros de altura, se desplomó este lunes en el municipio de Guaíba, en el sur de Brasil, debido a las intensas ráfagas de viento que azotaron la región.

El incidente, que no dejó heridos ni daños materiales de gravedad, fue captado en video por vecinos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El coloso formaba parte de la fachada de una tienda de la cadena Havan, conocida en el país por tener estas réplicas frente a muchos de sus establecimientos.

En las imágenes difundidas, se observa cómo la estructura, de más de 35 metros de altura incluyendo la base, se inclina lentamente hasta caer sobre el aparcamiento del local, a pocos metros de varios vehículos estacionados.

Las autoridades meteorológicas reportaron vientos que superaron los 90 kilómetros por hora en la Región Metropolitana de Porto Alegre. Acorde a la cadena SER, La Defensa Civil del estado de Río Grande do Sul había emitido horas antes una alerta por condiciones extremas, recomendando a la población evitar salir a la calle y mantenerse alejada de árboles y tendidos eléctricos.

El desplome coincidió con la llegada de un ciclón extratropical que afectó a gran parte del sur y sureste de Brasil, especialmente a São Paulo, donde los vientos alcanzaron los 100 km/h. El fenómeno derribó cientos de árboles, dejó sin electricidad a más de 1,3 millones de personas y obligó a cancelar cerca de 400 vuelos.

Aunque la caída de la réplica no causó víctimas, el episodio reaviva el debate sobre la seguridad de las estructuras decorativas en zonas propensas a eventos climáticos severos, cada vez más frecuentes por los efectos del cambio climático en Sudamérica.