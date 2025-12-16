Un video de TikTok está derritiendo corazones: una niña se reencuentra con su papá después de seis años sin verlo, y el momento no pudo ser más emotivo. La escena fue compartida por la usuaria @imaray_valeria, una cubana residente en España, quien escribió: “Qué mejor regalo de cumple para mi hija que ver a su papá después de seis años”.

El abrazo ocurrió frente a un enorme árbol navideño en Madrid. La niña posaba para una foto sin imaginar que, detrás de ella, su padre la observaba emocionado. Al ver la imagen que le tomó su madre, notó que su papá estaba justo allí, a solo unos pasos. Enseguida corrió hacia él y se lanzó a sus brazos, en una escena que parece sacada de una película.

“Llorar por estos vídeos es mi pasión”, escribió una usuaria. “Ocho de la mañana, sola tomando café y llorando por desconocidos”, confesó otra. Muchos contaron sus propias historias de separación por motivos de emigración y aseguraron sentirse identificados con el reencuentro.

Claro que no faltaron las críticas. Algunos cuestionaron los años de distancia, pero la mayoría defendió la situación: “Migrar es solo para valientes, los que se van con el corazón roto y luchan por un futuro mejor”, comentó una seguidora, defendiendo al padre cubano.

La propia Imaray reaccionó entre risas a los comentarios sobre la grabación. “El que grabó solo tenía un trabajo”, escribió una usuaria, a lo que la cubana respondió: “Jjj los nervios, estábamos todos muy nerviosos”.

El reencuentro, sencillo y sincero, tocó la fibra de miles de personas que sueñan con un abrazo así. En medio del ambiente navideño, este video recordó que el mejor regalo no se compra: se abraza.