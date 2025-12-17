Miles de cubanos acuden al Santuario de El Rincón para pedir y cumplir promesas a San Lázaro

Miles de cubanos llegaron en la noche de este martes hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, en el poblado habanero de Santiago de Las Vegas, en el habanero municipio Boyeros, para pedir y cumplir promesas ante el santo milagroso, cuyo día se celebra este 17 de diciembre.

Como cada año, la tradicional peregrinación al Rincón, que se realiza el 16 de diciembre -vísperas de San Lázaro- movilizó a devotos de toda la isla que acudieron con fe, esperanza y gratitud.

Una tradición religiosa que desborda lo espiritual

La peregrinación a El Rincón no es solo un evento religioso: es una expresión colectiva de fe popular, una promesa cumplida o por cumplir, y una súplica desesperada en tiempos de crisis.

Imágenes difundidas en redes sociales por el propio Santuario Nacional mostraron a una multitud entregada, muchos vistiendo de morado y portando velas encendidas e imágenes del santo en señal de veneración y gratitud.

Entre los fieles, es común referirse a San Lázaro como “el Viejo Lázaro” o “Babalú Ayé”, nombre con el que se le identifica en la santería.

Lo más leído hoy:

Durante todo el día 16 y hasta bien entrada la madrugada del 17 de diciembre, los feligreses desfilaron en silencio, cantando alabanzas o en plena oración, esperando participar en las misas y rituales que marcan el momento culminante de esta celebración.

A él acuden cada año miles de personas para pedir salud, pero también paz, felicidad y un próspero año que comienza 14 días más tarde.

Un contexto sanitario que agudiza la fe

Este año, la peregrinación y las oraciones a San Lázaro se desarrollan bajo la sombra de una crisis sanitaria preocupante.

Cuba enfrenta un brote creciente de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya, que ha generado alarma pública.

El Ministerio de Salud Pública notificó recientemente 47 muertes por arbovirosis y 1,417 nuevos casos de chikungunya. La viceministra Carilda Peña García ha instado a la población a acudir temprano a los centros de salud para evitar complicaciones, especialmente entre los niños y personas vulnerables.

En este contexto, la figura de San Lázaro, reconocido tanto en la tradición católica como en la santería como el patrón de los enfermos, adquiere una dimensión aún más poderosa.

En muchos hogares cubanos se han levantado altares improvisados, y quienes no pueden llegar al Santuario buscan en sus casas una forma de conectarse espiritualmente con “el Viejo Lázaro”.

Dualidad religiosa: Entre la fe católica y los cultos afrocubanos

La figura de San Lázaro tiene una particularidad en la religiosidad cubana.

En la tradición católica se venera a Lázaro de Betania, amigo de Jesús y posteriormente obispo.

Sin embargo, entre los practicantes de las religiones afrocubanas, la devoción se dirige a una figura distinta: el Lázaro pobre, cubierto de llagas y acompañado por perros, quien aparece en una parábola bíblica y es considerado una representación del orisha Babalú Ayé, protector de los enfermos.

Esta sincretización convierte al Santuario de El Rincón en un punto de convergencia religiosa único en Cuba, donde se mezclan misas católicas con rituales yorubas, tambores y rezos compartidos entre diferentes creencias.

Las visitas masivas que cada año se registran en El Rincón lo han convertido en el segundo santuario más importante del país, solo superado por la Basílica del Cobre en Santiago de Cuba, donde se rinde culto a la Virgen de la Caridad, patrona nacional.

Una fe que sobrevive a la adversidad

En medio de carencias materiales, crisis sanitaria y desilusión social, la celebración del 17 de diciembre sigue siendo un símbolo de resistencia espiritual para miles de cubanos.

El culto a San Lázaro, cargado de elementos de sincretismo y misticismo, ofrece un refugio para quienes han perdido casi todo, menos la fe.

A pesar de las críticas al manejo gubernamental de la crisis sanitaria, los cubanos tienen en esta celebración una oportunidad para renovar su esperanza, para pedir consuelo, salud y protección.

Como cada diciembre, “el Viejo Lázaro” ha recibido su desfile de promesas, su carga de súplicas, y su ola interminable de creyentes.