Cubanos orarán a San Lázaro, el orisha de la sanación, en medio de la epidemia de chikungunya

Vídeos relacionados:
En vísperas del 17 de diciembre, fecha en que los cubanos rinden tributo a San Lázaro —Babalú Ayé en la religión yoruba—, el país atraviesa una compleja situación sanitaria marcada por el aumento de casos de dengue y chikungunya.
En Matanzas, las imágenes del fotógrafo Raúl Navarro reflejan la devoción de quienes preparan altares con flores, velas, dulces y botellas de licor para agradecer o pedir salud al “viejo milagroso”. En esa representación, la santería y el catolicismo se unen en una práctica común de fe popular.
Cada 17 de diciembre, San Lázaro es motivo de promesas y peregrinaciones. En la tradición yoruba, Babalú Ayé está asociado a las epidemias y a la curación. Sus devotos lo veneran por los milagros relacionados con la sanación de enfermedades virales, como el sarampión o la viruela, según referencias culturales de la religión afrocubana.
La publicación en redes sociales sobre la festividad en el perfil de periódico local generó numerosos mensajes de apoyo y gratitud hacia San Lázaro, con expresiones de “bendiciones” y “ashé”, así como comentarios que pedían mayor cobertura a celebraciones cristianas. El intercambio mostró tanto el fervor religioso como el diálogo entre distintas creencias presentes en Cuba.
El contexto religioso coincide con una crisis epidemiológica reconocida por las autoridades. En su más reciente informe, el Ministerio de Salud Pública notificó 47 muertes por arbovirosis —dengue y chikungunya— y 1,417 nuevos casos de chikungunya, según informes oficiales. La viceministra Carilda Peña García pidió acudir temprano a los centros de salud para evitar complicaciones, especialmente en menores de edad.
Lo más leído hoy:
En Matanzas, directivos del Hospital Docente Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane reconocieron un incremento de partos prematuros y casos de bajo peso al nacer durante la epidemia, de acuerdo con autoridades provinciales.
El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró que el Gobierno “actuó con rapidez” ante la expansión de las enfermedades transmitidas por mosquitos, aunque reconoció fallas iniciales en la respuesta sanitaria y limitaciones de recursos. Las afirmaciones fueron realizadas durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista, celebrado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución.
Sin embargo, la población denuncia demoras en la fumigación, escasez de medicamentos y la falta de control estatal sobre los brotes, reflejando la incapacidad del régimen para contener una crisis que se agrava cada semana.
La confluencia entre la situación sanitaria y las celebraciones religiosas resalta el papel del culto a San Lázaro en la vida cotidiana de los cubanos. En muchos hogares se encienden velas y se formulan plegarias por la salud de familiares y vecinos, siguiendo una tradición que combina fe, esperanza y gratitud.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria en Cuba y las Celebraciones a San Lázaro
¿Cuál es la situación actual de la epidemia de chikungunya y dengue en Cuba?
La situación epidemiológica en Cuba es crítica, con un aumento significativo de casos de chikungunya y dengue. Según los informes oficiales, el país ha registrado 47 muertes por arbovirosis y 1,417 nuevos casos de chikungunya. Sin embargo, la falta de transparencia y recursos ha dificultado el manejo de la crisis, afectando principalmente a menores de edad.
¿Cómo están reaccionando los cubanos ante la crisis sanitaria?
Ante la crisis sanitaria, muchos cubanos recurren a la fe y a las prácticas religiosas para pedir salud y protección. En vísperas del 17 de diciembre, día de San Lázaro, los cubanos preparan altares y realizan peregrinaciones para rendir tributo a este orisha de la sanación, combinando elementos de santería y catolicismo.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la epidemia?
El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que actuó con rapidez ante la epidemia, aunque ha admitido fallas iniciales en la respuesta sanitaria. Sin embargo, la falta de recursos y problemas organizativos han sido un impedimento significativo para controlar la propagación de los virus transmitidos por mosquitos.
¿Cuál es el papel de San Lázaro (Babalú Ayé) en la cultura cubana durante crisis de salud?
San Lázaro, conocido como Babalú Ayé en la religión yoruba, es venerado en Cuba como el orisha de la sanación. En tiempos de crisis sanitaria, los devotos acuden a él para pedir protección y salud, especialmente en situaciones de epidemias como la actual de chikungunya y dengue.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.