En vísperas del 17 de diciembre, fecha en que los cubanos rinden tributo a San Lázaro —Babalú Ayé en la religión yoruba—, el país atraviesa una compleja situación sanitaria marcada por el aumento de casos de dengue y chikungunya.

En Matanzas, las imágenes del fotógrafo Raúl Navarro reflejan la devoción de quienes preparan altares con flores, velas, dulces y botellas de licor para agradecer o pedir salud al “viejo milagroso”. En esa representación, la santería y el catolicismo se unen en una práctica común de fe popular.

Cada 17 de diciembre, San Lázaro es motivo de promesas y peregrinaciones. En la tradición yoruba, Babalú Ayé está asociado a las epidemias y a la curación. Sus devotos lo veneran por los milagros relacionados con la sanación de enfermedades virales, como el sarampión o la viruela, según referencias culturales de la religión afrocubana.

La publicación en redes sociales sobre la festividad en el perfil de periódico local generó numerosos mensajes de apoyo y gratitud hacia San Lázaro, con expresiones de “bendiciones” y “ashé”, así como comentarios que pedían mayor cobertura a celebraciones cristianas. El intercambio mostró tanto el fervor religioso como el diálogo entre distintas creencias presentes en Cuba.

El contexto religioso coincide con una crisis epidemiológica reconocida por las autoridades. En su más reciente informe, el Ministerio de Salud Pública notificó 47 muertes por arbovirosis —dengue y chikungunya— y 1,417 nuevos casos de chikungunya, según informes oficiales. La viceministra Carilda Peña García pidió acudir temprano a los centros de salud para evitar complicaciones, especialmente en menores de edad.

En Matanzas, directivos del Hospital Docente Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane reconocieron un incremento de partos prematuros y casos de bajo peso al nacer durante la epidemia, de acuerdo con autoridades provinciales.

El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró que el Gobierno “actuó con rapidez” ante la expansión de las enfermedades transmitidas por mosquitos, aunque reconoció fallas iniciales en la respuesta sanitaria y limitaciones de recursos. Las afirmaciones fueron realizadas durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista, celebrado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución.

Sin embargo, la población denuncia demoras en la fumigación, escasez de medicamentos y la falta de control estatal sobre los brotes, reflejando la incapacidad del régimen para contener una crisis que se agrava cada semana.

La confluencia entre la situación sanitaria y las celebraciones religiosas resalta el papel del culto a San Lázaro en la vida cotidiana de los cubanos. En muchos hogares se encienden velas y se formulan plegarias por la salud de familiares y vecinos, siguiendo una tradición que combina fe, esperanza y gratitud.