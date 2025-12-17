La influencer cubana Flor de Cuba no podría estar más feliz. A pesar de haber pasado recientemente por un delicado problema de salud —tuvo que ser intervenida de urgencia por un embarazo ectópico y aún se encuentra en recuperación—, la joven no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores una de las mejores noticias de su vida: por fin logró sacar a su familia de la Isla para que disfruten unas vacaciones soñadas en República Dominicana.

“Yo no debía haberles contado esto, pero estoy muy emocionada. Saco a mi familia de Cuba. Acompáñenme a reservarle un viaje a República Dominicana a mis hijos y mi familia”, contó entre risas y lágrimas, mientras mostraba los preparativos desde una agencia de viajes. Su espontaneidad y alegría emocionaron a miles de personas que celebraron junto a ella este gran logro familiar.

Flor explicó que ella no viajará en esta ocasión, ya que lleva un año viviendo en Estados Unidos, pero su tía será quien acompañe a la familia como patrocinadora del viaje. “Estoy súper emocionada. Ya me imagino a mis hijos con los delfines, en las piscinas naturales, conociendo todo, en el hotel de lujo… escogí un hotel cinco estrellas. El paquete incluye todo”, relató con una sonrisa que lo decía todo.

Visiblemente conmovida, la creadora cubana reveló que este viaje tiene un valor muy especial: su hermano, sobreviviente de cáncer, nunca ha salido del país, y esta será su primera experiencia fuera de Cuba.

Flor aseguró que este es solo el comienzo de un sueño aún más grande. “República Dominicana es el primero, porque luego los voy a llevar a Dubái, Japón, Corea, Egipto... les voy a hacer un tour entero por el mundo”, adelantó entre risas, dejando claro que quiere que su familia conozca todo lo que ella ha podido alcanzar fuera de la Isla.

“Cada logro mío aquí ellos lo van a disfrutar. Yo soy feliz si ellos están felices”, resumió emocionada. Con esta noticia, Flor de Cuba volvió a conectar con su público desde la emoción más pura: el amor por su familia y el orgullo de poder darles, desde lejos, la vida que siempre soñó para ellos.

La joven, que se mudó recientemente a Miami, vive una etapa profesional inmejorable: se ha convertido en una de las vendedoras más exitosas de TikTok Shop. Con apenas un año fuera de Cuba, Flor trabaja sin descanso para ofrecerles lo mejor a los suyos, aunque el esperado reencuentro con sus hijos todavía tendrá que esperar un poco más. ¡Ojalá sea pronto!