Flor de Cuba muestra cómo es el lujoso Hotel Trump en Doral

La popular influencer Flor de Cuba compartió con sus seguidores detalles de su estancia en el hotel Trump Doral en Miami, uno de los resorts más exclusivos del sur de la Florida, propiedad del presidente estadounidense Donald Trump.

La creadora de contenido reveló que se alojó en una suite con vista al lago, una de las zonas más codiciadas del complejo.

“En este hotel vas a ver lujo todo el tiempo”, comentó en un video publicado en sus redes sociales, donde mostró parte de las elegantes instalaciones y la tranquilidad del entorno.

Flor de Cuba explicó que el golf es uno de los pasatiempos más importantes en el hotel, que cuenta con campos de primer nivel reconocidos internacionalmente.

La influencer confesó que no visitó el restaurante, pero asegura que sí aprovechó la experiencia del Spa del Doral, un servicio de alta gama que destacó por su confort y atención personalizada.

Además, comentó que el precio por 10 noches de hospedaje en el hotel asciende a unos 8 mil dólares, sin incluir servicios adicionales como tratamientos de spa o entrega de comida en las habitaciones.

Lo más leído hoy:

Flor de Cuba fue invitada por razones profesionales y así logró grabar su contenido. El video ha generado polémica en redes sociales.