Flor de Cuba muestra cómo es el lujoso Hotel Trump en Doral

La popular influencer Flor de Cuba compartió con sus seguidores detalles de su estancia en el hotel Trump Doral en Miami, uno de los resorts más exclusivos del sur de la Florida, propiedad del presidente estadounidense Donald Trump.
La creadora de contenido reveló que se alojó en una suite con vista al lago, una de las zonas más codiciadas del complejo.
“En este hotel vas a ver lujo todo el tiempo”, comentó en un video publicado en sus redes sociales, donde mostró parte de las elegantes instalaciones y la tranquilidad del entorno.
Flor de Cuba explicó que el golf es uno de los pasatiempos más importantes en el hotel, que cuenta con campos de primer nivel reconocidos internacionalmente.
La influencer confesó que no visitó el restaurante, pero asegura que sí aprovechó la experiencia del Spa del Doral, un servicio de alta gama que destacó por su confort y atención personalizada.
Además, comentó que el precio por 10 noches de hospedaje en el hotel asciende a unos 8 mil dólares, sin incluir servicios adicionales como tratamientos de spa o entrega de comida en las habitaciones.
Flor de Cuba fue invitada por razones profesionales y así logró grabar su contenido. El video ha generado polémica en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de Flor de Cuba en el Hotel Trump Doral y su vida en Estados Unidos
¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Trump Doral según Flor de Cuba?
El precio por 10 noches de hospedaje en el Hotel Trump Doral asciende a unos 8 mil dólares, sin incluir servicios adicionales como tratamientos de spa o entrega de comida en las habitaciones.
¿Qué actividades destacó Flor de Cuba sobre el Hotel Trump Doral?
Flor de Cuba destacó que el golf es uno de los pasatiempos más importantes en el hotel, con campos de primer nivel reconocidos internacionalmente. Además, mencionó la experiencia del Spa del Doral por su confort y atención personalizada.
¿Por qué fue invitada Flor de Cuba al Hotel Trump Doral?
Flor de Cuba fue invitada al Hotel Trump Doral por razones profesionales, lo que le permitió grabar contenido para sus seguidores y mostrar las instalaciones del lugar.
¿Qué logros ha alcanzado Flor de Cuba desde que se mudó a Estados Unidos?
Desde que se mudó a Estados Unidos, Flor de Cuba ha logrado varios hitos, como convertirse en empresaria, enviar un auto a su familia en Cuba, e incluso comprar un vehículo de lujo como un Range Rover. Además, ha sido reconocida por su éxito como creadora de contenido en redes sociales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.