Desde la cama y enseñando sus curvas, Samantha Espineira abre fuego contra sus críticos: "No se desgasten hablando mal de mí"

La influencer cubana Samantha Espineira volvió a sacudir las redes sociales, esta vez con un contundente mensaje dirigido a sus detractores.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la joven aparece luciendo un traje de baño negro mientras lanza una directa a quienes la critican.

“No se desgasten hablando mal de mí. A mí lo único que me importa es mi familia, hacer dinero y ser mi mejor versión. Los demás me vienen dando igual”, expresó con firmeza, dejando claro que no le afectan los comentarios negativos que recibe.

El clip, grabado desde lo que parece ser una habitación, muestra a Espineira sentada sobre una cama, con gesto relajado pero con tono decidido. La publicación no tardó en generar reacciones, con cientos de seguidores aplaudiendo su seguridad y estilo de vida centrado en sus objetivos personales.

Samantha, quien ha ganado notoriedad en redes por su imagen, contenido provocador y sobre todo por sus relaciones amorosas, no es ajena a la polémica. Sin embargo, esta vez dejó claro que no está dispuesta a perder tiempo respondiendo a quienes la critican sin conocerla.

