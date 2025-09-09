Vídeos relacionados:
La influencer cubana Gloria Stephany alzó la voz tras la filtración del video íntimo de su socia y amiga, la venezolana Isabella Ladera, junto al cantante colombiano Beéle. A través de sus redes sociales, condenó el hecho y pidió reflexionar sobre la violencia digital que afecta a miles de mujeres.
“Filtrar un video íntimo y convertir el dolor de una mujer en burla es inhumano. No es entretenimiento, es violencia”, escribió Gloria en sus historias de Instagram. Además, advirtió: “Hoy es ella, pero mañana pudieras ser tú. Entonces sean más humanos y menos basura”.
Las palabras de Gloria Stephany se suman al comunicado de Isabella, quien denunció que la difusión del video constituye una de las traiciones más crueles de su vida y anunció acciones legales contra los responsables. En medio del dolor y la exposición pública, ha recibido el apoyo y el cariño de colegas y seguidores.
La relación entre Gloria e Isabella es conocida por sus comunidades digitales. En agosto presentaron en Miami el proyecto conjunto “Isabella Ladera Salón”, un espacio de belleza que nació de su alianza estratégica y se convirtió en un ejemplo de empoderamiento femenino. Desde entonces, su complicidad ha sido evidente en eventos y publicaciones.
El mensaje de Gloria también abre el debate sobre la normalización de compartir material íntimo sin consentimiento. Al recordar que “hoy es ella, pero mañana pudieras ser tú”, subrayó que se trata de un problema que trasciende a las figuras públicas y afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Un llamado claro a la sororidad.
En este contexto, Isabella se mantiene firme en no esconderse y lo resumió con una frase que repite en redes: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”. A ese respaldo se sumaron también voces como las de Aly Sánchez y Samantha Espiñeira, quienes le enviaron mensajes de aliento: “Un día a la vez, niña hermosa” y “No estás sola”.
Preguntas frecuentes sobre la filtración del video de Isabella Ladera
¿Qué ha dicho Gloria Stephany sobre la filtración del video de Isabella Ladera?
Gloria Stephany condenó firmemente la filtración del video íntimo de Isabella Ladera, calificándola como un acto de violencia digital y un ataque a la dignidad de su amiga. A través de sus redes sociales, instó a la reflexión sobre la violencia digital que afecta a miles de mujeres y pidió empatía y humanidad.
¿Cómo ha reaccionado Isabella Ladera ante la filtración de su video íntimo?
Isabella Ladera ha calificado la filtración del video como una de las traiciones más crueles que ha experimentado y ha responsabilizado a Beéle, el cantante colombiano, como la única otra persona con acceso al material. Ha anunciado que tomará acciones legales contra los responsables y ha enfatizado que su valor no se define por un video ni por la crueldad de otros.
¿Qué acciones legales planea tomar Isabella Ladera tras la filtración del video?
Isabella Ladera ha iniciado acciones legales para identificar y sancionar a los responsables de la filtración del video. Considera que la divulgación no autorizada del contenido es un delito y está recibiendo asesoría para proceder judicialmente contra quienes vulneraron su privacidad.
¿Cuál es el mensaje principal que Gloria Stephany y Isabella Ladera quieren transmitir tras el incidente?
El mensaje principal es un llamado a la sororidad y a la reflexión sobre la violencia digital. Ambas enfatizan que compartir material íntimo sin consentimiento es una forma de violencia que no solo afecta a figuras públicas, sino a miles de mujeres en todo el mundo. Instan a la sociedad a ser más humana y menos cruel.
