La polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira sigue encendiendo las redes. Después de que la influencer cubana desmintiera rotundamente las declaraciones del nieto de Fidel Castro —quien aseguró haberse acostado con ella—, Sandro volvió a pronunciarse para reafirmar su versión y asegurar que “todo fue verdad”.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Sandro comenzó su mensaje con su habitual tono provocador:

“Buenos días, vampiros y vampiras desde Apagonía. Veo un poco de molestias ocasionadas, y realmente yo siempre, y más en un minuto caliente o entrevista, voy a decir la verdad porque soy una persona sincera, orgánica y humilde”, dijo mirando a la cámara.

Sandro insistió en que no busca fama ni atención con sus palabras, y que simplemente relató algo que, según él, sucedió hace años: “Lo de Samantha ocurrió en años atrás, antes de la pandemia. Todo el mundo tiene un pasado; después se vive presente y futuro. Pero yo siempre voy a decir la verdad. A mí no me interesa coger likes ni tener popularidad. Trabajo en las redes porque me gusta”, afirmó.

El nieto del fallecido dictador cubano cerró su mensaje con una frase fiel a su estilo: “Así que el Vampirash nunca los va a engañar”, escribió, dejando claro que mantiene su versión pese a las críticas y los desmentidos.

La historia surge apenas horas después de que Samantha Espineira calificara sus declaraciones de “mentira” y lamentara “la desesperación por los likes” en redes sociales. Su respuesta, aplaudida por muchos seguidores, buscaba dar por cerrado el tema, pero la nueva reacción de Sandro ha vuelto a avivar el debate.

Mientras tanto, los comentarios en redes se dividen entre quienes lo tildan de “busca polémica” y quienes le creen.