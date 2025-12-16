La polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira sigue encendiendo las redes. Después de que la influencer cubana desmintiera rotundamente las declaraciones del nieto de Fidel Castro —quien aseguró haberse acostado con ella—, Sandro volvió a pronunciarse para reafirmar su versión y asegurar que “todo fue verdad”.
En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Sandro comenzó su mensaje con su habitual tono provocador:
“Buenos días, vampiros y vampiras desde Apagonía. Veo un poco de molestias ocasionadas, y realmente yo siempre, y más en un minuto caliente o entrevista, voy a decir la verdad porque soy una persona sincera, orgánica y humilde”, dijo mirando a la cámara.
Sandro insistió en que no busca fama ni atención con sus palabras, y que simplemente relató algo que, según él, sucedió hace años: “Lo de Samantha ocurrió en años atrás, antes de la pandemia. Todo el mundo tiene un pasado; después se vive presente y futuro. Pero yo siempre voy a decir la verdad. A mí no me interesa coger likes ni tener popularidad. Trabajo en las redes porque me gusta”, afirmó.
El nieto del fallecido dictador cubano cerró su mensaje con una frase fiel a su estilo: “Así que el Vampirash nunca los va a engañar”, escribió, dejando claro que mantiene su versión pese a las críticas y los desmentidos.
La historia surge apenas horas después de que Samantha Espineira calificara sus declaraciones de “mentira” y lamentara “la desesperación por los likes” en redes sociales. Su respuesta, aplaudida por muchos seguidores, buscaba dar por cerrado el tema, pero la nueva reacción de Sandro ha vuelto a avivar el debate.
Mientras tanto, los comentarios en redes se dividen entre quienes lo tildan de “busca polémica” y quienes le creen.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira
¿Qué dijo Sandro Castro sobre su relación con Samantha Espineira?
Sandro Castro afirmó haberse acostado con Samantha Espineira antes de la pandemia. A pesar de que la influencer negó rotundamente sus declaraciones, Sandro mantiene su versión y asegura que no busca atención mediática, sino que simplemente relató un episodio de su pasado.
¿Cómo respondió Samantha Espineira a las afirmaciones de Sandro Castro?
Samantha Espineira desmintió públicamente las declaraciones de Sandro Castro, calificándolas de mentiras motivadas por la búsqueda de likes. Expresó su molestia y afirmó que jamás se interesaría en alguien como él. Además, criticó el ambiente actual de las redes sociales, donde la popularidad se obtiene a expensas de la verdad.
¿Cuál es la percepción pública sobre la polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira?
Las opiniones están divididas en las redes sociales. Algunos usuarios ven a Sandro como un "busca polémica" que intenta ganar atención mediática con declaraciones provocadoras, mientras que otros creen en su versión de los hechos. La discusión sigue generando interés y comentarios en el ámbito digital.
¿Por qué Sandro Castro es una figura controvertida en las redes sociales?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, es conocido por su estilo de vida ostentoso y sus declaraciones provocadoras, lo que lo convierte en un personaje polémico. Sus publicaciones en redes sociales suelen generar críticas y burlas, especialmente por la desconexión que muestra respecto a la realidad que enfrenta la mayoría de los cubanos. Su apellido y su comportamiento excéntrico alimentan el debate sobre el privilegio y la desigualdad en Cuba.
